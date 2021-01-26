四川省涼山州西昌市去年3月發生森林大火，火場面積約1,000公頃（約10平方公里），導致18名消防員殉職，另有一名嚮導喪生。惟當局並未深究火災源頭，反而針對民間加強管控。四川省甘孜州就於近日宣佈實施火柴、打火機「實名制」配額管理，規定民眾購買這些物品時須實名登記，引發網民抨擊。

四川省甘孜州於本月12日召開州森林草原防滅火指揮部辦公室專題會議，要求加強對州縣鄉村「四級」森林草原防滅火指揮員業務培訓力度，又指民眾在高火險期購買打火機、火柴等火源火種時，實施「實名制」配額管理，並勒令加強火災風險隱患排查。

上述會議結束後，巴塘縣當局隨即於本月14日頒佈《巴塘縣市場監督管理局關於銷售打火機、火柴等火源相關要求告知書》，明確指出全縣所有區域一律禁止向18歲以下的未成年人銷售打火機、火柴等火源；購買打火機、火柴等火源必須出示身份證實名購買，每人限量購買1個；銷售打火機、火柴等火源必須設置專櫃並進行記錄。

甘孜州府於周一（25日）亦再次宣佈全面加強火源火種管控，提倡「一戶一火」，由鄉鎮經村組向戶主免費配發打火機、火柴等火源火種，規定每戶每次只領取一個打火機和一盒火柴，並嚴格執行防火令，嚴禁民眾在防火期內燃放孔明燈、煙花爆竹，且不能在森林防火區及草原防火管制區內吸煙、生火取暖、焚燒垃圾等，亦嚴禁點燭、燒紙、燒香等民風民俗祭祀用火。

內媒報道指，四川省近日有多人因在野外用火而遭嚴懲，例如涼山州金陽縣一對老夫婦和女兒本月5日在農地工作期間，因天氣寒冷而決定將雜草堆起來，用打火機點燃取暖，其後被警方拘捕，並處以行政拘留10日及罰款500元人民幣（約598港元）。而根據《四川省人民政府2021年森林防火命令》等有關規定，涼山州森林草原防火期為本月1日至6月30日。

網民均批評有關措施引起不便，留言表示「買火柴打火機要實名制，這樣荒誕不經的社會管理手段將寫進史書，絕對會留下罵名的」、「官方貪腐成習，就是不肯配置現代化救火裝備」、「推行火柴打火機實名制有用嗎？出了問題不去找根源？」

這並非中國當局首次推行實名制度，2012年1月起，在北京大型超市和家居用品店，不帶身份證將不能買菜刀等刀具。

騰訊網／康巴傳媒／四川省人民政府網頁／澎湃新聞／《蘋果》資料室

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！