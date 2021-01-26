新疆維吾爾自治區人民政府、人大常委會，以及政協今（26日）發出嚴正聲明，指摘美國前國務卿蓬佩奧卸任前向中國涉疆政策犯下「種族滅絕」和「反人類罪」，嚴重干涉中國內政，踐踏國際法和國際關係，侮辱新疆各族人民，「用心十分險惡」，因而對此表示堅決反對、強烈譴責。

聲明形容蓬佩奧是「史上最差國務卿」，將自己變成「世紀小丑」，將「謊言外交」演繹到登峯造極的地步。聲明又指，「東伊運」是聯合國安理會認定的恐怖組織，蓬佩奧竟然宣佈撤銷對「東伊運」恐怖組織的認定，明目張膽地充當恐怖勢力的後台和推手。同時，蓬佩奧又執意向新疆哈薩克族女醫生薩吾提拜（Sayragul Sauytbay）授予「國際婦女勇氣獎」，無視她涉嫌偷越邊（國）境罪、貸款詐騙罪，這完全是對人權的褻瀆和愚弄。

總部設於總部德國慕尼黑的世界維吾爾代表大會今日呼籲，國際奧林匹克委員會取消由北京舉辦2022年冬季奧運會，強調支持中國辦奧運是「變相縱容中國有計劃的種族滅絕」、「嚴重損傷奧林匹克精神」。世維會發言人迪里夏提（Dilxat Raxit）指出：「國際奧會支持在中國舉辦奧運令人失望，這是變相地默認和縱容中國在當地推行有計劃的種族滅絕。」

《環球時報》同日發佈影片，展示3名聲稱是土生土長新疆人的「幸福生活」。一名維吾爾族婦女在自拍影片中與兒子一同出鏡，向蓬佩奧說：「今天我就讓你看看我的生活有多幸福。」她指，兒子享有免費教育，在疫情下與閨密在家歡聚載歌載舞，「這就是我們中國人的底氣」，還不忘揶揄蓬佩奧「手伸得太長容易閃着腰」。另一名新疆大媽則反駁中國強迫人民勞動的指控，她聲言自己擁有5座蔬菜棚，有10人為她打工，還向工友高呼「姐妹們有人強迫你們勞動嗎？」工友齊聲和應：「沒有！」最後，一名新疆年輕人自拍介紹新建民房，指清真寺內有電腦、冷氣及熱水器等設施。

美國前國務卿蓬佩奧於本月19日向北京施以「最後一擊」，透過國務院發聲明譴責中國在新疆囚禁超過100萬維族人，以及其他穆斯林少數族裔，並強制他們勞動、節育，限制其宗教自由等。蓬佩奧指出：「仔細研究現有事實之後，我確定中國在中共的領導和控制之下，對新疆的主要是穆斯林的維吾爾人和其他少數民族、宗教少數群體實施種族滅絕。」

根據國際公約定義，種族滅絕（genocide）是指「蓄意全部或局部消滅某一民族、人種、種族或宗教團體」。這是首度有國家認定中國在新疆的作為是「種族滅絕」，是目前各國對新疆問題最強硬的表態。

《環球時報》／天山網／中央社

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