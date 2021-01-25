世界經濟論壇主辦的達沃斯年會昨日開幕，中國國家主席習近平透過視像致辭，警告在國際上搞「小圈子」和「新冷戰」只能把世界推向分裂甚至對抗，又反對在國際政治上「以多邊主義之名、行單邊主義之實」。有分析認為，美國拜登政府此前強調將採取「多邊主義」遏制中國戰略，習在拜登剛上台後作出如此外交宣示頗有針對意味。

往年在瑞士滑雪勝地達沃斯舉辦的世界經濟論壇年會，每屆有近兩千名各國政治和商界領袖及非政府組織負責人出席各類交流活動，但今年受疫情全球大流行影響，首度改以視像形式舉行。習近平曾在2017年1月親赴達沃斯出席年會，但此後三屆未有再出席，分別改由副總理劉鶴、國家副主席王岐山及副總理韓正到場致辭。

達沃斯年會視像致辭

習近平在四年前的年會致辭時呼籲全球「牢固樹立人類命運共同體意識」，今年也再度向世界推銷此理念。他強調解決世界各種問題的出路是維護和踐行多邊主義，「多邊主義的要義是國際上的事由大家共同商量着辦，世界前途命運由各國共同掌握。在國際上搞『小圈子』、『新冷戰』，排斥、威脅、恐嚇他人，動不動就搞脫鈎、斷供、制裁，人為造成相互隔離甚至隔絕，只能把世界推向分裂甚至對抗。」

在國際法治上，習近平稱世界應維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序，「要堅持通過制度和規則來協調規範各國關系，反對恃強淩弱，不能誰胳膊粗、拳頭大誰說了算，也不能以多邊主義之名、行單邊主義之實。」而「有選擇的多邊主義」，不應成為選擇。在國際經濟上，他重申中國始終支持經濟全球化和支持建設開放型世界經濟，不搞割裂貿易、投資、技術的高牆壁壘，「要鞏固二十國集團（G20）作為全球經濟治理主要平台的地位，密切宏觀經濟政策協調，維護全球產業鏈供應鏈穩定順暢」。

劉銳紹︰官方一貫口徑

時事評論員劉銳紹對本報稱，習講話是中國官方一貫的口徑。他指現在拜登把特朗普政府「美國優先」和「自我孤立」的單邊主義做法扭轉過來，上台後就與歐洲主要盟友首腦通話，協調外交政策，迄今卻仍未與習近平通電話。他謂雖然歐盟上月與中國簽署了投資協定，但不久即因為香港問題決定制裁中港九名官員，而拜登亦邀請台灣駐美代表蕭美琴出席其就職典禮，這些都令北京憂慮拜登新政府上台後就會以「多邊主義」遏制中國，因此習現在表明反對「有選擇的多邊主義」。「美國和歐洲在它們範圍內行『多邊主義』，聯手做大西方市場；但如果把這些做法針對中國，就變成『單邊主義』」。

新華社/《蘋果》記者