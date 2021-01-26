台灣經濟民主連合智庫召集人賴中強周二（26日）表示，網上購票平台「Klook客路」為中資違法投資的在台旅行社，消費者個人資料恐有外洩風險，並敦促經濟部投資審議委員會依法命其撤資。台灣公民陣線秘書長江旻諺則指出，Klook有前中共總書記江澤民之孫江志成等中共黨政高層注資。Klook台灣資深市場行銷總監林耀民發表回應，強調這是莫須有的不實指控。

賴中強當日與江旻諺及公民陣線組織部主任許冠澤於立法院召開記者會，指台灣「Klook客路」（客遊天下旅行社有限公司）為中資違法投資，消費者個人資料恐有外洩、行蹤被掌握、信用卡遭盜刷、政治意向被掌握等風險，已向經濟部投審會檢舉，要求主管機關依法命其撤資，予以裁罰。

賴中強表示，Klook的資訊部門位於深圳，根據中國國家安全法、中國刑事訴訟法、港區國安法等規定，顯示中國政府有充足的行政手段要求境內或境外受中國控制的商務機構，以國安理由配合提供個資，而Klook在台灣市場已達相當營運規模，又多次和地方政府簽訂合作意向書，中國政府非常可能透過深圳客路取得台灣民眾個人資料。

許冠澤稱，台灣Klook創辦人兼總裁王志豪2016年以個人名義來台投資600萬元新台幣（約166萬港元），但是沒有籌組網絡技術團隊，其實台灣Klook網站就是深圳Klook的繁體版。江旻諺則稱，王志豪是台灣Klook的唯一董事，控制所人事任免及業務，而從網頁資料來看，台灣Klook沒有獨立的網站，所使用的網絡技術及資源全部都來自於深圳Klook。

江旻諺續指，深圳Klook由北京客路網絡科技有限公司百分之百持有，兩者管理階層大部分重叠，而北京客路就有中共黨政高層注資，包括前中共總書記江澤民之孫江志成旗下的「博裕資本」，以及中國政協委員沈南鵬旗下的「紅杉資本中國基金」。

面對有關指控，林耀民發表聲明稱Klook總部在香港，完成融資的都是全球知名的投資機構，且最大資本是來自美國跟日本，強調這些都屬公開資訊；又指個人資料有被監控的部份更是荒謬，重申全球個人資料都受到各地的個人資料保護限制，且加上用戶資料的儲存伺服器是在新加坡，根本不是在中國深圳。他強調，會主動跟主管機關說明，認為清者自清，經得起考驗。

交通部觀光局表示，經調查後發現Klook股權狀況屬僑外資，而國籍為毛里裘斯（Republic of Mauritius）的王志豪就是唯一股東兼負責人，並經該局核准設立甲種旅行業，強調已要求旅行業保護旅客個人資料，如經查獲有違反規定者，將依法處罰。

中央社／台灣《自由時報》

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