山東臨沂市男子張志超，14年前被認定姦殺女同學被判無期徒刑，至去年1月才沉冤得雪，獲法院改判無罪。張志超早前向山東省高院提出788.9萬餘元人民幣（下同，約945.2萬港元）國家賠償，案件今日（26日）在山東省臨沂市中級人民法院審結，法院裁定張志超可獲得332萬元（約398萬港元）賠償金。

臨沂中院指，賠償金綜合考慮了張志超被限制人身自由及精神損害、本地平均生活水平等因素。張志超的律師李遜則指，張志超獲得的國家賠償金中，包括張志超被羈押5,449天的人身自由賠償金188.9萬元（約226.4萬港元）和精神損害賠償141.6萬餘元（約169.7萬港元），以及當年張志超被判無期時，法院從其家裏扣起的5,500元（約6,592港元）。

案發於2005年1月，臨沂巿臨沭縣第二中學分校1名姓高女生離奇失蹤。多日後，女學生屍體在教學樓西側3樓一處停用的廁所內被發現。警方隨後根據兩名學生的證詞，指控張志超有可疑。同年2月26日，警方正式逮捕張志超。而為張志超作不在場證人的學生王廣超，也因涉嫌包庇被捕。2006年3月6日，臨沂中院裁定張志超強姦罪名成立，判處無期徒刑。王廣超則因犯包庇罪，被法院判處有期徒刑3年緩刑3年。

至2011年，張志超才向母親馬玉萍表示，當日因遭嚴刑逼供才認罪。大感錯愕的馬玉萍開始四處為兒子翻案，她先後在2012年3月至11月，到臨沂市中級人民法院、山東省高級人民法院要求翻案，均被駁回。直至最高人民法院介入調查，並在2016年4月至5月間進行3次視像會議，直接向臨沭縣當局查問有關張志超一案案情，最後同意立案審查。

山東省高級人民法院另行組織合議庭重審該案，並於2018年5月至2019年8月間，連續6次對該案延長審訊期限。到2020年1月13日，法院終認定張志超無罪，將他當庭釋放。同年6月，張志超委託律師向山東省高院提出788.9萬餘元國家賠償。

至於案中另一名被認定觸犯包庇罪的王廣超，亦通過代理律師與法院協商，賠償金額為23.6萬元（約28.3萬港元）。

新華網

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