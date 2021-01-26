國務院港澳事務辦公室官網近日更新主要領導名單，廣東前省紀委書記兼省監察委員會主任施克輝，已轉任中央紀委國家監委駐國務院港澳事務辦公室紀檢監察組組長。有指施克輝是全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍的浙江舊部，也是國家主席習近平嫡系「之江新軍」成員，今次坐鎮港澳辦紀監組，疑是奉習之命整肅駐外機構。

據悉，59歲的施克輝今次是換替已屆退休之齡的潘盛洲，出任港澳辦紀檢監察組組長與港澳務黨組成員。在港澳辦官網領導名單中，施克輝排名在副主任宋哲、黃柳權之後。

公開資料顯示，施克輝，是繼李秋芳、潘盛洲之後港澳辦第三任紀檢組長，並負責港澳兩個中聯辦的紀律檢查事務。

來自浙江浦江的施克輝，畢業於溫州師範專科學校漢語言文學專業，曾擔任中學教師10年，隨後在金華市進入仕途，並在習近平2002年至2007年主政浙江期間逐步高升，因而被視為習近嫡系「之江新軍」成員。而夏寶龍擔任浙江省委書記（2012至2017年）時，施克輝先後擔任浙江省委辦公廳副主任、省委副秘書長，相當於夏的「大管家」。

2014年，施克輝進京，擔任中央紀委副秘書長兼辦公廳主任，成為時任中紀委書記王岐山的「大管家」，2016後官至副部長級，翌年空降廣東擔任省委常委、省紀委書記。

有指，施克輝熟悉港澳事務，今次親自坐鎮港澳辦紀監組，或可能是受命中央整肅駐外機構。

中共喉舌《人民日報》本月21日曾發文指，中央紀委國家監委近年推動及深化連串改革，包括不斷增強派駐監督實效。

所謂「之江新軍」，亦即習近平嫡系親信，也被稱為「習家軍」。之江其實是浙江的富春江，習近平主政浙江期間，曾在《浙江日報》開闢「之江新語」專欄發表政見，他在浙江的舊部屬，因而被稱為「之江新軍」，隨後在仕途中扶搖直上，成為習的重要班底之一。

荊楚網／中國經濟網

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！