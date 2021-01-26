兩岸最新疫情：大陸國家衞健委公佈，周一（25日）新增82宗確診個案，其中本土確診佔69宗，分別是黑龍江53宗、河北5宗、吉林7宗、上海2宗、北京2宗。其餘13宗為境外輸入個案，分別是上海8宗、廣東2宗、福建1宗、湖南1宗、陝西1宗。 內地昨日再增一宗死亡個案，屬吉林的本土個案。大陸累計確診89,197宗，4,636人死亡。台灣累計確診884宗，死亡7宗。

吉林疫情嚴重，昨日更新增一宗死亡個案。1月22日，吉林通化東昌區成為封鎖區，一男子為了帶狗外出散步，竟撕毀封條，最終被巡邏公安當場拘捕，其被行政拘留五日。

黑龍江昨日新增69宗本土個案，自昨日開始，當局將綏化安達市聖世家園小區、淮陽人家、潤達學府苑、金稅、華庭二期、民政高層、審計局家屬樓、工商銀行家屬樓（包含工商銀行辦公區）等8個社區設為為中風險區域。

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