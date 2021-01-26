《華爾街日報》早前報道北京有意派出中央政治局委員楊潔篪赴美進行高層對談，但中國駐美大使館隨後否認。美中關係全國委員會（National Committee on United States–China Relations, NCUSCR）網站宣佈，楊潔篪將於美東時間2月1日晚上8時就中美關係的現狀和前景發表視像講話。

NCUSCR在官網表示，這是拜登（Joe Biden）就任美國總統以來，楊潔篪對美國的首次講話。講話前，美中關係全國委員會董事會新任主席、美國前財政部長路傑克（Jack Lew）將致歡迎辭。

《華爾街日報》日前披露中國有意派出楊潔篪在內的使團到華府，與拜登新政府進行高層會談，但被中方否認。報道指，中國國家主席習近平去年祝賀美國總統拜登勝選後不久，中方即透過駐美大使崔天凱的書信，向中間人表達有意派出包括楊潔篪在內的使團，赴華府與拜登團隊相關人員進行高層會談，希望緩解雙方緊張關係並推進兩國領導人的「拜習峯會」。不過，中國駐美大使館隨即透過官網發文否認，宣稱「上述報道與事實不符，中方未寫過此類信件」。

中央社／《中國日報》

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