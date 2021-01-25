雲南昆明56歲王姓男子上周五（22日）持刀闖雲南師範大學實驗中學，結果刺傷7人。官媒公開雙方對峙近2小時的細節，聚焦造神：向狙擊手致敬、表揚下跪求換做人質的公安、和持刀男溝通的女記者，及被挾持時仍冷靜叫人「不要過來」的男孩。周一（25日）有影片顯示，持刀男被「轟」一槍了結生命，圍觀群眾應聲高呼「好！」前，曾要求女記者給他一個大聲公，在眾人注目下發出最後呼喊：「中國人的生命就像螻蟻一樣。」

「我不是一個好人，為甚麼呢？我家裏的人，七姊妹，我母親一個人要撫養，我小時候住在文林街，文林食堂，我從小就看到我母親被批鬥，大家知道我以前吸過毒，吸毒知道嗎？但是我已經戒了十多年了，社會不給我一點出路，沒辦法，我這不是報復社會，我要殺警察，只是殺一個，你看那些黑狗，我知道我的生命，分分鐘就沒有了，上面還有一支桿槍對着我，還有對面，狙擊槍對着我，但是我無所謂，為甚麼？中國人的生命就像螻蟻一樣，貪官污吏，他們大肆地貪污錢……」

螻蟻尚且偷生，為何人不惜命？持刀的王男告白卑微的過去，訴說：「社會不給我一點出路⋯⋯」說罷就被一下轟斃，圍觀的群眾為他的死歡呼。

牆內的人，固然只看到警方嚴明執法、官方造神的影片，但牆外的人看過影片後，感觸留言：「一個健康的社會，發生這種事情，無論是當事人還是社會都應該進行反思，但在中國社會，這種事情一上升到政府和國家層面，反思就立即戛然而止。減少報復社會的方式不是靠嚴格的執法，而是根本上解決造成報復社會者的動機，所以了解其動機當然是最重要的，這個簡單的道理很多牆內的人不明白」、「他不是個好人，但他說得沒錯」。

Twitter／時代周報／澎湃新聞網

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！