美國企業向美國國際貿易委員會提出對蘋果供應鏈公司，中國的立訊精密等企業，發起337調查（根據《1930年關稅法》337節條款）申請，指控相關企業在美出口、進口或銷售特定電氣連接器和保持架及組件、下游產品侵犯其專利。

工業和信息化部發言人黃利斌今日回應指出，中國電子信息產業發展既有賴本土企業壯大、崛起，也離不開有效的國際合作。中方堅決保護知識產權，同時也反對濫用權利，打壓正常商業競爭的霸凌行為。針對調查申請，相關企業已開展積極應對。工信部下一步將會同有關部門指導相關企業加強應對，保障好企業的合法權益。

另外，國信部近日亦通報157款侵害用戶權益的手機應用程式，包括芒果TV、騰訊動漫等，主要牽涉違規收集個人資料、過度或強制索取權限等，已要求相關公司在周五前完成整改，否則公開通報及下架。

敦煌防護林調查報告出爐

甘肅敦煌陽關林場早前被指，近10多年來被「剃頭式」砍伐轉化為商業經營的葡萄園，撕開寬約5公里缺口，令沙漠直通敦煌。當局今日公佈調查報告，指2000年以來，未發現林地大面積減少情況。2018年至2019年間衞星數據顯示，林場範圍內有3處面積約42.98畝疑似林地破壞圖斑，經現場核查，主要是陽關林場進行基礎設施改造，新修砂石道路和U型灌渠、鋪設管線灌線造成，未發現砍樹開墾葡萄園地情況。

根據調查，2006年林場承包改制時實有葡萄園地面積3,304畝。通過衞星遙感資料比對，2006年至2011年間，葡萄園地面積沒有變化。2012年，承租林地的敦煌葡萄酒業公司通過殘次林改造，新建葡萄園地400畝。至此，林場實有葡萄園地面積3,704畝。2013年以來，葡萄園面積再無增加。

台年底前汰換中製資通產品

台灣行政院去年4月發佈「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」，時隔1年，行政院至今遲遲未公佈禁止採購清單。據悉，政院早從去年1月開始全面清查汰換，不以列出名單品牌方式，改用統一原則，「凡中國製造、組裝的具連網功能之資通產品」，一律禁用。行政院要求全台公務機關，今年底前汰換所使用或採購的大陸廠牌資通產品，各機關擴大盤點後須回報所使用大陸廠牌產品的情況，回報期限在本月底。

綜合報道

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