台灣國民黨榮譽主席連戰的次子連勝武，2009年與相戀4年的華航空姐路永佳結婚，2人育有1子2女，夫妻倆人前恩愛，堪稱名人界模範夫婦。不過，台灣《蘋果新聞網》22日直擊連勝武爆出婚外情，情婦是身高約1.7米的時尚中女。有爆料指，2人相識已超過3年，但連勝武對此未有回應。

當天，連的情婦與藝人朋友聚餐，連勝武獨自坐車去找她，2人十指緊扣步出餐廳，連勝武摟着她腰肢轉場到酒吧，酒酣耳熱之際，2人深情撫摸對方臉龐並擁吻，連勝武還拿紙巾幫不知泣訴何事的情婦拭淚。凌晨2時多，連勝武扶她上車，一同返回她在中山區的香閨過夜。對於被拍到親密互動爆出婚外情，連勝武未有否認，僅澄清他的年紀應為45歲，而非報道的47歲。

連勝武的妻子路永佳（44歲）今日（26日）接受台灣《蘋果新聞網》專訪時表示：「不知道這個（兩人關係）程度是到甚麼程度，現在講離婚太突然了，先看看狀況，以3個小孩為重……我必須跟他一起面對，今天如果是他做了甚麼事情，他要自己出來負責，可是因為家是我們的，我也不能逃避。」

路永佳表示，之前沒感受到丈夫生活有異，「但確實因疫情關係，大家都沒辦法出國，朋友都喜歡連勝武，他也愛熱鬧，所以飯局變多了，交際也變得越來越複雜，而我忙小孩，也不太干涉他，所以不知道發生甚麼事情。」

最後，路永佳為丈夫護航：「他的人緣很好，朋友都喜歡他，他也愛熱鬧。他是一個很好的人，對我也很好，他是一個很好的先生，認識他和我的朋友都知道的；至於當爸爸的部份，需要多努力一下，但是他對小孩也不錯啦。」

連勝武只傳短訊回應：「謝謝您的關心！我想我並非甚麼特別的人物，對於此事我也沒有甚麼需要澄清的地方，唯一可能要澄清的是我今年45歲，而非報道中的47歲。疫情來襲，希望大家都能平安健康！也祝福您！謝謝！」

當日在餐廳同場的女星賴薇如對記者提問先是裝傻稱「我不清楚耶」；再問她和連勝武是好朋友嗎？還有連的女伴身份，她也推說：「不知道，可以不要問我嗎？」之後就不接記者電話；台灣《蘋果》向1另一女星熊熊求證連女伴的身份，則尚未回覆。

台灣《蘋果新聞網》

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