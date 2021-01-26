有口話人，無口話自己？中國國家主席習近平昨日在瑞士達沃斯舉辦的世界經濟論壇（World Economic Forum）上發言，一句「反對恃強凌弱」，引起台灣與香港網民的強烈反應。台灣駐美代表蕭美琴更在Twitter上轉發習近平這番話，反諷表示：「我會在此（話題上）引用他」。有網民則留言揶揄：「為何他一臉正經講笑話」。

習近平昨日說：「反對恃強凌弱，不能誰胳膊粗、拳頭大，誰說了算，也不能以多邊主義之名，行單邊主義之實。」這番話被世界經濟論壇繙譯成英文上載到Twitter，很多外國網民都在貼文下面作回應，絕大部份都是批評或嘲諷留言：「相當諷刺」、「這個男子有着不可思議的幽默感」、「不該恃強凌弱那你為何這樣」。更有不少網民提及香港、台灣、西藏以及新疆維吾爾人，正正受中共「凌弱」，質問中共「其身不正」？

香港連登網民亦開post討論習近平此話，狠批：「邊個強邊個弱先？做乜自認弱者？」「自己日日拆市民啲屋，叫人唔好恃強凌弱？」「講到尾，唔合佢心意就係錯囉！」「共產黨Ｘ其他人永遠都可以用返喺佢哋自己身上面！」更有網民指，中國早前才「恃強」欺凌澳洲，現今講出這番話，十分可笑。

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