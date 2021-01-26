中國與新西蘭周二（26日）正式簽署「升級版」自由貿易協定，新西蘭貿易部長奧康納（Damien O’Connor）表示，該協議針對武漢肺炎疫情所造成的經濟衝擊，是政府恢復貿易的策略一部分，且會將令新西蘭對中國的出口變得更輕易，且能把新西蘭出口的合規成本每年降低數百萬美元。

奧康納在聲明中表示，中國是新西蘭最重要的對外關係之一，該協議對兩國均有重大利益，強調這是首次在當中加入環境方面的考慮，代表雙方都會努力確保不降低環境保護標準來獲取得益，又指到2024年1月時，新西蘭輸入中國的奶製品將不再有關稅。新西蘭當局於去年11月達成協議時表示，若自由貿易協定升級後，可以確保幾乎所有新西蘭對中國的木材和紙品出口，在未來10年均享有優惠。

新西蘭在2008年與中國簽署自由貿易協定，是第一個已發展國家與中國簽署同類協定。中國現時是新西蘭最大的貿易夥伴，每年貿易額逾215億美元（約1666億港元）。然而雙方關係在阿德恩（Jacinda Ardern）政府領導下備受考驗，新西蘭曾批評中國對太平洋小國施加影響力，並關注新疆的維吾爾族人權問題，更曾無視北京警告，支持台灣參加世界衞生組織（WHO）。

新西蘭的鄰國澳洲，因要求對武漢肺炎疫情起源進行獨立調查，與中國爆發貿易爭議，澳洲要求世貿審查中國對澳洲進口大麥徵收高關稅的決定。今年主辦亞太經濟合作組織（Asia-Pacific Economic Cooperation）峯會的新西蘭表示，願意協助中國和澳洲商討停止貿易戰。

路透社／新西蘭One News

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！