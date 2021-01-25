聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）周日發佈的《全球投資趨勢監測報告》顯示，全球外國直接投資（FDI）於2020年下跌42%，而中國則錄得4%增長，去年FDI達到1,630億美元（約1.263萬億港元），超越美國在全球居首。

FDI超越美國全球居首

根據貿發會議的報告，總體而言，2020年全球外國直接投直線下降，從2019年的1.5萬億美元（約11.63萬億港元）掉了42%，估計為8,590億美元（6.66萬億港元）。報告提到，中國的外國直接投資量為1,630億美元流入量，超越美國的1,340億美元（1.04萬億港元），成為全球第一。而在2019年，美國還有2,510億美元（1.95萬億港元）的流入資金，中國則是1,400億美元（約1.09萬億港元）。經過2020年的疫情肆虐，中國經濟一度受到沉重打擊，但在疫情防控有成下，經濟在第四季度快速反彈，增速超過預期。根據中國官方數據顯示，中國2020年國內生產總值增長2.3%，成為世界上唯一一個避免去年收縮的主要經濟體。

貿發會議表示，2020年完成的外國直接投資比2009年全球金融危機後的低谷低了30%以上。預測今年將進一步下降5%至10%。不過，貿發會議表示，外國直接投資可能會在今年觸底，然後在2022年再次回升。

新華社/路透社