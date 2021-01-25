內地女星鄭爽引發的代孕風波持續發酵。官媒新華社日前爆出內地黑市代孕產業鏈細節，引發內媒連串踢爆報道。《蘋果》記者透過微信聯絡上內地一間在國內外提供「第三方輔助生殖助孕」服務的醫院，職員表示，目前比較敏感，如果想在國內尋找代孕，要待農曆新年後才可安排。近年，內地越來越多女性，無論是不孕婦女或職場女性，都想透過代孕來解決生育問題，有需求就有供應，令內地黑市代孕屢禁不止，有香港婦產科醫生向《蘋果》表示，內地婦女亦會到港尋求代孕。

內地法律明確禁止醫療機構和醫務人員實施任何形式的代孕技術，但據新華社指，國內「代孕黑市」規模近年不斷擴大，呈現畸形繁榮，不少婦產科醫院的廁所門板上，「代孕」、「賣卵」、「包生兒子」等小廣告特別多。

代孕服務可分為3種：一是精子、卵子由需求方提供，體外受精後進行胚胎移植，借用代孕媽媽的子宮孕育；二是僅精子來自需求方，卵子由供卵者提供，由代孕媽媽孕育；三是僅卵子由需求方提供，用第三方的精子進行體外受精後，由代孕媽媽孕育。一些代孕中介也根據需求提供多種「套餐」，明碼實價。

《蘋果》記者在網上找到有提供「第三方輔助生殖助孕」服務的「相因醫療」，記者以客戶身份透過微信聯絡該機構有關試管嬰兒事宜，對方將記者轉介予「a-RFG皇家醫院」一名顧問跟進。記者用微信聯絡上該顧問後，對方提供的價目表中，寫上RFG中文全稱為「皇家生殖遺傳醫院」，位於泰國及柬埔寨。院方收費分「醫療套餐」及「特需服務項目」（即代孕）兩部份。

醫療套餐收費由11萬至31萬人民幣（下同，約13萬至37萬港元）不等，最貴的一款包含兩年內不限次數催促排卵、取卵、移植手術，不成功全額退款。至於代孕方面，找海外孕媽媽的收費40萬元（約47.8萬港元），找國內的，收費為45萬元（約53.8萬港元）。如要「包風險、包出生」的，則需費50萬元（約59.8萬港元），再加10萬元（約11.9萬港元），還能「訂製寶寶」，即選擇嬰兒的性別，以及透過篩選基因避開遺傳病。顧問又稱，醫院提供的代母都是30歲左右、曾順產分娩過一胎的婦女。

記者多次表明想在國內找人代孕，但顧問避答此舉是否違法，她說：「你如果不想自己懷（孕），代（孕）是可以的」，但又指「最近新聞報道很多，國內代（孕）是灰色地帶，做不了」。她強調，「現在是敏感時期，你如果想去我們國外醫院做，隨時都可以，如果是國內，目前沒辦法和你具體溝通」，經記者再三追問，該顧問才說過年後可以在內地找人代孕。

天眼查資料顯示，該機構位於廣東，於2017年9月30日成立，隸屬於廣州相因訊息科技有限公司，簡介列明「從前期諮詢、醫療方案制訂，到取卵移植、孕期保健，及產後指導、戶籍戶口」，都會有直營或關聯機構提供相應的服務。而根據皇家生殖遺傳醫院的顧問介紹，醫院的國內總部位於湖北省武漢巿，湖南長沙則有分院。

不孕婦女及事業型女性對代孕有需求

統計數據顯示，中國有生育障礙的夫婦比例為10%至15%，其中需人工生殖輔助技術介入才能懷孕的約20%。很多人花費數十萬元接受治療後，仍未能如願生子，將目光轉投向代孕服務。在強烈的需求下，內地代孕轉入地下，一些人出高價走非法途徑。

根據新華社的報道，在天眼查中，有36間企業提供類似服務，它們分佈在廣東、北京、雲南、四川等地，簡介中大多有「試管嬰兒諮詢服務」關鍵詞，但幾乎均沒醫療手術資格。而會找上這些企業的，主要是大齡失獨家庭（獨生子女已過身的家庭）、因病失去生育能力者，也有單身人士。

香港婦產科專科醫生靳嘉仁向《蘋果》表示，以往曾有內地婦女到港向他尋求代孕服務，其中一位是已結紮而不能再懷孕，但仍希望與丈夫再添家庭成員；另一個則是由於子宮有問題不能生育，才決定找代母。但靳醫生向她們解釋香港沒持牌醫療機構做相關手術，最後2人都要到外國尋找孕母。

但不是每一個婦女都願意到國外，內媒就訪問了一位在香港居住十多年的事業型女性君君，她和丈夫都盼望有第二胎，但君君擔心懷孕會影響事業，於是有熟人向她推薦上海的代孕中介機構，即使君君知道國內代孕機構是非法，她仍有自己的考慮：「找代孕本來就是想節省時間，美國這些機構去一趟就要待幾個月，（和自己懷孕）也沒甚麼差別。」

《蘋果》記者／新華社／新浪科技

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