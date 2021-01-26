解放軍自美國新任總統拜登上台後，派出軍機擾台架次及次數大增，引起各方關注。台灣《自由時報》引述專門追蹤飛機動態的Twitter賬號「飛機守望」（Aircraft Spots）報道，今早有一架美國海軍EP-3E「白羊」偵察機，與一架解放軍運-8G「高新三號」遠程電子干擾機，同時出現在台灣西南空域，彼此交錯而過。

另據中國海事局網站消息，廣東海事局發佈航行警告，1月27至30日，南海、雷州半島西部海域進行軍事訓練，禁止船舶駛入；但通告沒提及演習的具體時間和規模。

「飛機守望」今早11時左右在Twitter發文指，一架美國海軍EP-3E從巴士海峽現身，經台灣西南空域朝大陸方向前進，解放軍運-8G電子干擾機同時在該空域現身，雙方偵察機交錯飛行，台灣空軍戰機亦起飛進行監控。

據悉，本月23日及24日兩天，解放軍共派出28架次軍機闖入台灣西南空域，當中以戰鬥機、轟炸機等機種為主。有分析指，拜登甫就任美國總統，解放軍擴大對台軍事動作，不排除是在測試拜登對台的支持程度

「飛機守望」昨晨亦發現，美軍一架U-2高空偵察機，從南韓美軍烏山基起飛後進入南海，同時美軍「羅斯福號」航空母艦戰鬥群也在附近海域。

台灣《自由時報》/ Twitter／央廣軍事

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