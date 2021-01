美國在拜登上台後繼續對華強硬主場。「美國台灣觀測站」今日在Facebook刊文指,作為美國總統最核心幕僚的白宮國安會亞太事務及中國事務兩名新任主管坎貝爾(Kurt Campbell)與羅森柏格(Laura Rosenberger),均為對華鷹派。其中,被稱為「亞洲沙皇」的坎貝爾,曾公開支持台灣參與國際組織。外界相信,兩人將成為美國政府內直接處理對台灣事務的最高級官員。

據了解,在拜登的人事任命動作中,白宮國安會特別新設了一個新職位,其正式官銜為「Deputy Assistant to the President and Coordinator for Indo-Pacific Affairs on the National Security Council」,或可譯為「國安會印太事務副顧問兼協調總監」。此職位由曾多次主張中國是重要重大挑戰,並在歐巴馬時期提出「重返亞洲」的主要智囊坎貝爾出任。

「美國台灣觀測站」指出,這個新職位主管亞洲事務,被媒體稱為「亞洲沙皇」(Asian tsar),設立目的是為因應美中關係及亞洲事務日益重要的現況,可在整合中國政策的跨部會決策中發揮作用。

「美國台灣觀測站」表示,坎貝爾與台灣淵源頗深,曾在國會聽證會上表達台灣的重要性,主張美國應積極協助台灣參與國際組織。此外,坎貝爾去年12月曾在「2020台美日三邊印太安全對話」表示,拜登政府應延續美國亞太區域的作為,包括強化台美合作及信守對台承諾。

按美國新政府的人事安排,坎貝爾下轄另有3名資深主任,分別主管中國事務、南亞事務與東亞暨大洋洲事務。其中,中國事務資深主任由羅森柏格出任。她曾在國安會擔任主管中國及韓國事務的資深官員,同時是現任國務卿布林肯(Antony Blinken)擔任副國務卿時的幕僚長。

長期以來,羅森柏格對中國一貫保持鷹派立場,在過去一年武漢肺炎疫情從中國爆發並擴散至全球,羅森柏格不斷作出警告,指中國正利用疫情作大外宣,同時還壓制國內反對者的聲音。

羅森柏格曾在去年5月公開談論台灣,肯定台灣防疫成果,在發言中,羅森柏格還特別提到數位政委唐鳳及台灣駐美代表處政治組組長趙怡翔,讚揚台灣在打擊虛假資訊上的努力。

台灣《自由時報》/ Facebook

