台灣自行研發的2顆立方衞星「飛鼠」與「玉山」，升空時間一延再延，前晚終於由美國SpaceX的獵鷹九號火箭（Falcon-9）火箭搭載升空，但進入軌道後，昨晨10時及昨晚8時先後通過台灣上空，但地面的基地竟沒收到衞星傳回的訊號。台灣「國家太空中心」估計，這或與天線問題、接收盤架設角度有關，亦可能是衞星電力不足，預計今早10時再與衞星通繫。

台灣科技部表示，「飛鼠」和「玉山」主要接收站分別為中央大學地面接收站與國研院太空中心地面接收站，雖然台灣未收到訊號，但中央大學團隊表示，有些國外接收站收到台灣兩顆衞星訊號，證明衞星「還活着」。

台灣國研院國家太空中心主任林俊良表示，這可能是衞星經過台灣上空時，天線的仰角不夠大，導致訊號接收不夠強。他指，情況如同耳朵正對喇叭時聽得最清楚，收不到衞星訊號可能是台灣接受訊號的盤面沒有完全面向衞星，或是衞星在太空轉得不夠久，太陽能電池還未吸收足夠的太陽能，支持衞星運作。

林俊良解釋，立方衞星體積遠小於「福衞5號」與「福衞7號」，較難捕捉到其行蹤，未來幾天會嘗試各種方式，包含調整天線、詢問國外接收到訊號的網站，希望可以得到原始訊號資訊進行解碼。他說，一般衞星發射升空後，地面在2至3天內沒收到訊號都是正常情況，參與衞星發射的團隊已調整天線角度，今日上午10時將再次與衞星聯絡，期待能收到回音。

「飛鼠」由台灣中央大學太空科學研究所團隊研製，尺寸為「10 x 10 x 34厘米」，重量4.4公斤，可觀測太空電離層的電子濃度，偵測地面無線電通訊受干擾情形，以期改善GPS誤差。至於「玉山」則由台灣騰暉電訊科技公司、雷斯康公司與海洋大學運輸科學系等單位製作，尺寸為「10 x 10 x 17厘米」，重量1.6公斤，可以追蹤全球的船隻航行軌跡，有助船隻航行安全，並協助交通管制，也可做大範圍的環境監測。兩顆方衞星預計軌道高度在450到600公里間。

台灣《蘋果新聞網》／ 聯合新聞網/ 新頭殼

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