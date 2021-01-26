中國與新西蘭周二簽署「升級版」自由貿易協定，令新西蘭有更多產品能進入中國，包括近30億新西蘭元（約167.4億港元）貿易額的木材和紙品，大部份將獲免關稅准入。新西蘭當局指，協議是針對疫情造成的經濟衝擊，是恢復貿易策略的一部份。

中國商務部長王文濤與新西蘭貿易部長奧康納，周二（26日）透過視像簽署協定。這是自2008年中新自貿協定簽署後，事隔12年的「升級版」。中方將在RCEP基礎上，對新西蘭進一步擴大航空、教育、金融等領域開放。這一協議亦降低新西蘭對華出口成本，每年減少數百萬美元。包括新西蘭對華貿易達30億新西蘭元的木材和紙品，將能以零關稅進入中國，並在一年內取消大部份產品的防禦性關稅。到2024年，所有新西蘭出口到中國的乳製品將是零關稅。

增教師導遊工作配額

在投資審查方面，新西蘭將給予中資與CPTPP成員同等的審查待遇，並將漢語教師和中文導遊的工作配額增加一倍。新西蘭總理阿德恩指，中國仍然是國家最重要的貿易夥伴之一，「這在疫情大流行、全球經濟危機期間尤其重要」。

中國現時是新西蘭最大貿易夥伴，每年雙邊貿易額達1,786億港元。不過，兩國關係在阿德恩政府領導下，備受考驗。新西蘭曾批評中國意圖在太平洋小島施加影響力、關注新疆問題，以及不顧北京反對，支持台灣加入世衞組織。

路透社