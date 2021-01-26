武漢肺炎疫情除了關乎民眾健康，抗疫工作同樣成為一場政治角力。繼爆發初期抗疫物資爭奪戰後，「戰場」已轉到疫苗。中共為打贏這場疫苗外交，不惜向外國無私或有償提供疫苗，惟國內百姓要實現全民接種，似乎遙遙無期。

疫苗製造商國藥集團和科興曾聲稱，今年最多可生產20億劑疫苗，惟中國生物董事長、國家863計劃疫苗項目首席科學家楊曉明曾表示，以內地有14億人口計算，目前累計接種逾1,000萬劑次，但至少9億至12億人要接種疫苗，才能築起免疫保護牆，單是這個估算，可以想像內地對疫苗需求如何殷切。

不過為了面子和抗衡歐美疫苗，中國疫苗公司除至少已與24個國家（其中大多數是中低收入國家）簽訂購買協議外，官方更豪氣地向多個國家贈送武肺疫苗，例如答應巴基斯坦1月底免費運送首批50萬劑疫苗，到2月底，再提供100萬劑疫苗。王毅早前出訪東南亞4國前，菲律賓已向中國採購2,500萬劑疫苗，印尼則購買1.25億劑北京科興疫苗。外長再承諾向緬甸贈送30萬劑疫苗，向菲律賓贈送50萬劑疫苗。

歐洲方面，科興最初曾向土耳其政府承諾，去年12月向該國運送1,000萬劑疫苗。雖然至今未能達標，但今年1月初已運送了300萬劑。國藥集團亦於16日將100萬劑疫苗送往塞爾維亞，匈牙利亦已向中國購買100萬劑疫苗。另外，有報道指，埃及和摩洛哥已訂購中國的疫苗。不過，有別於東南亞國家「親疏有別」的情況，外長王毅在月初到非洲外訪後，未有公佈非洲國家能在甚麼時候、以甚麼形式獲得疫苗，令個別非洲國家有微言。

與向外輸出疫苗比較，目前內地各省市接種疫苗的人口比例普遍偏低，例如擁有2,100萬常住人口的北京，只有約170萬人已接種，僅得8%；上海常住人口約2,400多萬，但當中只有逾82萬人接種疫苗，僅3.4%人能接種；至於有8,000萬常住人口的江蘇，更只有31萬多人接種，約0.4%人接種。而有1,200萬常住人口的深圳市，則有逾72萬人接種，僅6%人能接種。中共為了面子，不惜犧牲民眾健康。

在彼岸的台灣，暫時未能自家製疫苗，只好向外訂購。台灣於去年9月加入世界衞生組織下的「新冠肺炎疫苗全球取得計劃」（Covid-19 Vaccines Global Access，COVAX），此計劃是希望讓疫苗分配公平，並幫助經濟弱勢國家，目標在2021年底前取得至少20億劑疫苗給簽署協議的國家。

不過，由於各國積極搶購，部份發達國家甚至會囤積疫苗，因此台灣透過上述計劃能獲得多少數量，仍是未知數。

面對疫情，台灣生物技術醫療產業早已組成「疫苗國家隊」，包括中央研究院、國家衞生研究院、國光生物科技公司、高端疫苗等廠商，第一時間投入研發疫苗的行列。然而由於台灣防疫措施嚴謹，確診率低，若要完全在台灣投入第二期臨床試驗，會難以看到疫苗效果，因此台灣的疫苗廠陸續與海外國家洽談，合作進行二期試驗，亦有廠商計劃將三期試驗延伸到南亞國家。

截至去年12月30日，台灣目前掌握疫苗數量約為2,000萬劑，包括目前牛津疫苗1,000萬劑、COVAX約476萬劑及與另一間洽談中。

綜合報道

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