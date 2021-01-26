德國總理默克爾一直被外界批評親中，其所屬的「基督教民主聯盟」（基民盟，CDU）日前舉行黨代表大會，大會贊助商首名竟是中國電訊商華為（圖）。有德國學者批評，今次華為贊助事件顯示德國為了經濟利益，再次背棄德國的民主價值。

學者斥背棄民主價值

基民盟在上周六（23日）於德國巴登符騰堡（Baden-Wurttemberg）的分部舉行第75屆黨代會。由於德國境內武漢肺炎肆虐，今次首次以視像方式召開會議。 其官網除發佈會議視像和議程介紹外，還照慣例鳴謝資助企業和機構。令人震驚的是，感謝名單的首位竟是華為，事件引發輿論關注。德國法學學者、《歐華導報》前主編錢躍君表示，巴登符騰堡州是名車平治和保時捷的總部所在地，該州一向注重中國市場。華為贊助事件顯示該州為了經濟利益，而再次背棄德國的民主價值。目前德國已要求各大網絡供應商逐步放棄在核心網中使用華為5G設備。

默克爾亦盛傳是歐盟與中國的中歐投資協定最大推手。據德國《明鏡周刊》報道，逾百名中國問題專家及人權運動人士聯名發表公開信，呼籲歐盟停止早前與中國簽訂的中歐投資協定。聯名的專家包括倫敦政經學院、普林斯頓大學的學者，以及世界維吾爾代表大會主席多力坤．艾沙等。

自由亞洲電台/德國《明鏡周刊》