（更新內容）兩岸最新疫情：大陸國家衞健委公佈，周二（26）新增75宗確診個案，其中本土確診佔55宗，分別是黑龍江29宗、吉林14宗、河北7宗、北京4宗及上海1宗。其餘20宗為境外輸入個案，分別是廣東7宗、上海5宗、甘肅4宗、天津2宗、江蘇1宗及四川1宗。 大陸累計確診89,272宗，4,636人死亡。台灣累計確診890宗，死亡7宗。

北京一名姓黎的女子，今年3月從美國乘飛機回國前，服用退燒藥以降低體溫，以通過體溫測，沒想到回國後被確診，63人因而被隔離，黎女被指違反妨害傳染病防治罪，昨日被法院判刑。

判決書指出，黎女擁有博士學歷，長期在美國工作，是當地一間藥廠的員工。去年3月初黎女出現發燒、身體乏力等症狀，多次到當地醫院求醫，一直未有好轉，3月11日黎女再次求醫時，醫院為她進行對行武漢肺炎病毒測試，但在未有結果之前，黎女決定回國。當日，她與家人從波士頓乘飛機，經洛杉磯回到北京。

為能順利登機，黎女在登機前服用退燒藥，以降低體溫通過檢測。登機後黎女未有向機組人員申報曾出現病徵，直至飛機降落前她填寫健康申報卡時，才告知病徵。3月13日黎女與家人抵達北京，黎女當日就被確診，曾與她密切接觸的63人要被送往隔離。

法院指，黎女隱瞞自己病情，引發武漢肺炎病毒傳播危機，行為已構成妨害傳染病防治罪，法院判她入獄一年、緩刑一年。

北京市近日出現不少武漢肺炎病人康復後，再次檢測後再呈陽性，中國疾控中心副主任馮子健認為，可能有兩種原因，出現這情況。其一是病人體內病毒並未清除，間斷排毒，引致檢測再出現陽性，但他認為病人在康復三、兩星期後，隨着免疫建立，體內病毒會逐漸消失。

另一情況則是再次被感染，馮子健稱類似情況在外國曾經出現，但他認為這情況在內地未曾發生，而內地現在沒有持續疫情大流行，康復者再感染的機會較低。

《北京青年報》

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