【天下圍中】

【本報訊】隨着美國總統拜登上任，中美角力進入下半場。中國國家主席習近平前日在世界經濟論壇暗斥美國的單邊主義，白宮發言人則回應，習近平的呼籲不會改變拜登政府的戰略方法，中國從事傷害美國工人的行為，美國正與中國展開激烈競爭，拜登將以「戰略性耐心」（strategic patience）政策處理美中關係。時事評論員劉銳紹向本報指出，「戰略性耐心」是指拜登政府會加大對中國的壓力，順應態勢令到中國就範。

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）周一在記者會表示，美國看到中國過去幾年對國內日漸專制，對外自信爆棚，「北京正在挑戰我們的安全、繁榮、價值，美國要以新方式應對」。普薩基說：「我們會以『戰略性耐心』處理與中國的關係。」她解釋，美國正在諮詢外國盟友、民主共和兩黨的意見，而各部門正合作全面檢討對華政策，涵蓋商業、貿易等多方面，而待拜登會等待全面檢討完成之後，再決定如何發展美中關係，「總統致力於從多方面制止中國經濟濫權，而最有效方式是與盟友和夥伴合作」。

不容利用美科技作惡

被問到會否繼續封殺中國電訊巨擘華為時，普薩基批評中國為了得到科技上的優勢可以不擇手段，包括盜取知識產權、安插商業間諜、強制技術轉移，「在總統看來，我們必須加強防範，而這必然包括追究中國的不公平和非法行為，並確保美國科技不致被中國用以促進軍力擴張。」

美國國務院同日在電郵向路透社表示，拜登將致力於確保中國企業不會濫用美國資訊，並確保美國科技不會成為「中國惡意行為」的幫兇。電郵聲明中還說：「我們需要全面且更有系統的策略，應對中國問題，而非過去幾年的零碎政策。」

「擺明車馬摑華一巴」

習近平周一在世界經濟論壇達沃斯議程重申，要推動多邊主義，暗批美國在國際上搞小圈子、新冷戰，排斥、威脅、恐嚇他人，動不動就搞脫鈎、斷供、制裁。中國外交部發言人趙立堅昨日在記者會稱，過去幾年特朗普政府犯下方向性錯誤，採取一系列干涉中國內政、損害中方利益的錯誤行徑，「希望美國新一屆政府能夠吸取特朗普政府對華錯誤政策的教訓」。

時事評論員劉銳紹向本報分析，美國聯合西方陣營，在全球格局裏針對中國，被中國斥為「以多邊主義之外，行單邊主義之實」，而習近平是暗批，美國卻點名中國回應，「擺明車馬禮貌式摑中國一巴」。至於近期的中美交鋒，他認為雙方還在摸底，而雙方牌局已定，美國仍是我行我素，如馬上參加巴黎協定、與歐洲盟友通電，顯示出美國在適當的時候會「攞啲嘢出嚟玩吓」，戰略性耐心正好反映了拜登政府會加大對中國的壓力，企圖順應態勢令到中國就範。