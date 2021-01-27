美國白宮發言人稱，總統拜登將用「戰略耐心」（strategic patience）的謹慎態度，處理中國問題，中國駐美大使崔天凱昨日接受央視訪問時表示，中美關係走向，要視乎美國新政府的政策，希望美方能「回顧及反思近年的對華政策，找出問題癥結所在，切實採取積極向前的對華政策」。當被問及中國學生能否繼續到美國留學時，崔天凱則稱「既不盲目崇拜，也不盲目排斥」，聲言學生「要做更好的自己，而不是把自己變成別人」。

崔天凱回應白官聲言要以「戰略耐心」策略對華時表示，「有耐心是好事」，可是他批評美國將中美關係定義是「戰略競爭關係」，認為是對中國「看法不夠準確」，他又聲言，美方要有「理性和誠意發展中美關係」，美國能否接受中國發展是「根本性問題，不論誰出任總統都要回答這個問題」。

他又聲稱，中美關係走向，要視乎美國新政府推出甚麼實際政策，以及雙方能否「相向而行」，中方除了「聽其言觀其行」外，也要「看清虛實，看懂對方的意圖」。

當被問及中國學生能否到美國留學時，崔天凱承認「美國的科技和教育水平在世界上還是領先的，美國還有很多地方值得學習借鑑」，但是要到甚麼地方留學，學生和家長「根據需要和客觀條件做出權衡和選擇」，他強調留學生「既不盲目崇拜，也不盲目排斥」。

中美關係轉差後，兩國互關領事館。當被問到中國駐休斯敦總領事館及美國駐成都總領事館會否重開時，崔天凱稱美國新政府剛剛上任，暫時未討論是否恢復中國駐休斯敦總領事館重開一事，至於中國何時恢復美國駐成都領事館，崔天凱聲稱「關閉總領館並不是中方要做和第一個做，認為先做的人應該糾正」。

被問到拜登入主白宮後，迅速恢復加入世界衞生組織和巴黎氣候協定，崔天凱認為，美國最應該恢復的是「大國的樣子」。他說：「如果我可以給他們提個建議的話，我覺得美國最應該恢復的就是大國要有大國的樣子，大國要有大國的智慧，大國的自信，大國的樂觀，還要有大國的勤奮。」

央視/ 搜狐

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