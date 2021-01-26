內地糧食價格近日飛漲，百姓叫苦連天。不過內媒疑欲將問題美化，將之形容為「積極性漲價」。對於物價，網民就直言「今年菜價非一般的貴」，「新年前要提早備糧」，甚至批評「無人管制物價」。央視周一（25日）更特意對國內菜價作出報道，似乎要為民憤降溫。香港入口蔬菜批發商商會會長袁昌接受《蘋果》訪問時表示，內地蔬菜入口價已漲近2成，連辣椒價錢也暴升4倍，估計農曆新年時菜價定必再升。

新浪網早前報道一條題為「肉蛋菜積極性漲價 市場供給有保障」的新聞，用正面詞語「積極性漲價」形容「物價上升」，即時引起網民狠批，「相當不要臉的人想出來的詞 」、「是無恥的自信嗎」。不過，後來有網民翻查來源，原文是新華社20日的報道，當時報道標題為「肉蛋菜為何漲價？春節供給有保障嗎」，後來上海《浦東時報》將文章標題改為「肉蛋菜季節性漲價 春節供給有保障」。新浪新聞其後將之變成糧食出現「積極性漲價」，即時引起熱烈討論。

早於一星期前，內地物價問題已成為網絡熱話，有吉林長春市民反映，蔬菜漲價，白菜加至6元人民幣（約7港元）一公斤，大蔥約10元（約12港元）一公斤，芫荽達30元（約36港元）一公斤。有黑龍江齊齊哈爾民眾稱，到超市買菜時，老闆中途更換價錢牌，即時加價。超市當時解釋，換價錢牌屬正常更改，因剛好第二批蔬菜到貨，來貨價錢不一樣。

央視日前報道，市場上部份蔬菜價格出現波動，辣椒、大蔥等漲價。報道引述河南商丘超市職員表示，辣椒價錢升得較高，大蔥由原來約10元人民幣（下同，約12港幣）一公斤，漲價至16元（約19港元）。有商丘蔬菜批發商表示，今年蔬菜入貨價比較高，再加上天氣寒冷運輸成本加大，春節臨近，也會影響蔬菜價格。從零售到批發，大部份蔬菜價格都是一路上揚，進入消費高峯，蔬菜供應緊張，價格上升。

香港大部份蔬菜均由內地進口，內地出現漲價，香港亦難以獨善其身。香港入口蔬菜批發商商會會長袁昌向《蘋果》表示，由於內地寒冷天氣，引致產量減少，近月菜價已上升2成，「山東大蔥喺內地常用，但價錢上升，連香港使用的蔥價都升，蔥價由約9元升至14元；指天椒更由以往10多元一斤，升至目前40多元一斤。」

袁昌指，菜心、芥蘭等價格升幅不算太大，不過，由於深圳對蔬菜需求量大，互相「搶貨」下，價錢無可避免會受影響。至於農曆新年的菜價，袁昌估計一定會加價，但加幅暫時難以預測：「個別菜可能加價一倍。」

豬肉行總商會理事長許偉堅指，近月豬肉價已上升超過一成，當中與臨近農曆新年、人民幣兌換價、內地雪災、疫情影響運輸成本高等原因有關。至於農曆新年，豬肉價格將會如何，許偉堅坦言難以估計，不過除了個別應節部位，如豬脷、豬手等價格稍升，豬肉不會刻意加價，盡量保持原來價格。

《蘋果》記者／新華網／新浪網／新浪微博

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