曾提出「M型社會」、「低IQ時代」及「低慾望社會」等具啟發性觀點的日本趨勢大師大前研一，又有「警世」看法！他在日本《周刊郵報》（週刊ポスト）上撰文，提醒日本人：「習近平已希特拉化！」呼籲日本政府「勿重蹈（英國對納粹）採取姑息政策」的覆轍，否則將導致台灣被中共武統。他還自爆，1989年六四天安門事件後，他曾建議台灣軍方將領反攻大陸，但他們卻沒有行動。

大前研一先是引述由中共中央黨校出版社出版、中國國防大學教授劉明福的著作《新時代中國強軍夢》內容，直指中國非得建設一支「世界第一」、凌駕美軍的軍隊不可，世界第二（的軍隊）絕非選項。該書還主張，中國得盡一切努力「統一台灣」，不惜使用武力。這顯示，對中共黨校而言，已在想定武力犯台，台灣遭到中國侵略已經漸漸有現實感。

大前研一又分析，香港本來是習近平對台灣的「預備演習」，中共曾承諾港人回歸後的50年，仍可享有「高度自治」，但去年6月30日習近平政權為封殺香港的民主化運動（反送中運動），不惜硬推「港版國安法」，把「一國兩制」的骨架整個拔掉，完全不在意外國的譴責。

中國對西藏的打壓過去也長期受到國際批評，結果經過這60多年，西藏可說已被成功「漢化」。至於新疆和內蒙古也是一樣，習近平不聽來自國外的批評，持續打壓，企圖製造令兩地被「成功漢化」的事實，到時國際社會非接受不可。

大前研一指，對於習近平的這些行為，簡單來說就是「習近平已希特拉化」，納粹領導人希特拉原本也是「民粹主義者」，當時的德國人被第一世界大戰後的巨大賠償所苦，為獲得國民支持，希特拉於是依「神選的子民」（天選之人）的神學思想，提出「我們（日耳曼人）是最優秀民族」。習近平常掛在嘴上的口號「中華民族的偉大復興」，可說是如出一轍。

大前研一續指，中國的「一帶一路」廣域經濟圈構想，也與希特拉的「帝國主義領土擴張、推進侵略」的政策相同。習近平期盼透過「一帶一路」讓北京成為21世紀的「世界首都」，希特拉當時也計劃把柏林改造成「世界首都日耳曼尼亞」，而拿破崙則曾為了讓巴黎成為歐洲的首都（當時的世界首都），建設凱旋門。由此可見，獨裁者們都有着打造「世界首都」的夢想，也顯示習近平與希特拉的思想有相當程度的重叠。

習近平常說要「以史為鑑」，那「習近平的希特拉化」可以告訴我們甚麼事呢？大前研一認為，那就是1938年的《慕尼黑協定》。當時希特拉把侵略目標轉向「捷克斯洛伐克」（捷克、斯洛伐克兩國的前身），他以捷克斯洛伐克的蘇台德地區有300多萬德意志族，不能容忍當地德意志族受到「欺侮」為由，威脅要替這些族人「伸張正義」，準備用「軍事行動掃蕩捷克」。當時英國首相張伯倫（Neville Chamberlain）為避免捲入戰爭，於是在慕尼黑會議上，全面同意希特拉的要求，答應把蘇台德地區讓給德國，只要對方不再進一步要求領土。結果隔年希特拉侵略波蘭，引發第二次世界大戰。

史學界認為，張伯倫對納粹德國的姑息政策（綏靖政策）導致了希特拉崛起，並發動第二次世界大戰。大前研一認為認為日本正是重蹈這覆轍。日本外務省去年下旬公佈的外交文書，指在六四事件後，七國集團（G7）首腦會議上，日本為免與中國關係進一步惡化，竟與重視人權的歐美六國對立，要求把「避免孤立化中國」等字句放入譴責宣言中。

大前研一回憶，掌年他是台灣中華航空的重建顧問，曾勸當時全為台灣空軍前將領的華航管理層，「趁現在反攻大陸」，「這樣一來全世界都會支援」，但這些前將領沒有向台灣當局作建議的行動，結果變成鎮壓民主化運動的中共得以殘喘，如今變成極端極權的習近平政權。

那對於「傲慢、態度高高在上」（驕り高ぶる）的習近平獨裁政權，日本該注意甚麼呢？大前研一警告，如果日本政府繼續用「凡事只求能沒事就好」，這種不想捲入麻煩、消極的姑息政策，那極可能導致中國放手侵略台灣。他提醒日本政府，英美兩國都把「台灣遭到侵略」作為前提，在東亞部署航空母艦戰鬥群，一旦台灣被攻擊，想必美軍也會以沖繩作為據點。因此日本政府也該轉變思考，改變「中共一旦侵台，日本也將被迫直接介入」的思維，改變從姑息主義無法阻止希特拉的歷史中學習。

日本《周刊郵報》

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