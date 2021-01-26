世衞組織（WHO）疫情調查專家到湖北武漢疫區調查一波多折，去年2月雖抵達武漢卻未能前往爆發點華南海鮮市場；去年7月更不能踏足武漢。今年1月爆疫一周年，世衞再宣佈派專家組到武漢，一度未獲中國批出簽證。世衞總幹事譚德塞罕見地公開譴責，中國當局才於本月11日宣佈，13名專家組於14日飛抵武漢，開始為期兩周的隔離，隔離結束後將實地考察，另有2名成員檢測呈陽性，仍需滯留新加坡接受病毒檢測。武漢肺炎死難者家屬張海向《蘋果》怒斥世衞只是一個官僚機構，疫情爆發至今一年也查不出真相。他又指，在當局宣佈世衞專家組準備到武漢調查之際，中國網警於1月16日就封鎖一個有近百人的武漢肺炎死難者家屬微信群組，目的就是阻止家屬組織起來向世衞專家發聲，武漢有家屬更遭國保監視一舉一動。

獨立小組（IPPR）因應世衞大會於去年5月19日的決議成立，針對世衞應對武漢肺炎的工作啟動公正、獨立和全面評估，成員共有11人，包括美國、法國、英國、墨西哥、印度、哥倫比亞及中國等專家，中國代表則是工程院院士鍾南山。

中國外交部發言人華春瑩曾揚言，武漢肺炎疫情溯源問題「非常的複雜」，為了確保國際專家組抵華工作順利，需要履行「必要的程序」。知情人士指，專家組目前在武漢玉樹臨風酒店接受隔離。國家衞生健康委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒上周三（20日）證實專家組仍處於隔離狀態，其間中外專家舉行多次視像會議，共同商定工作計劃，雙方將按2020年7月達成的工作任務書有序推進新冠病毒溯源工作。

美國國家廣播公司（NBC） 25日播出中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友的專訪，吳不認為中國和武漢是武漢肺炎疫情的源頭。當被問到為何一年前中國團隊在華南海鮮批發市場調查後，數據結果至今仍沒公佈時，吳解釋，是因為當時收集樣本的團隊並無分離病毒，又指動物活體樣本無提供任何資訊。

有份到武漢調查的荷蘭病毒學家吉柏曼斯（Marion Koopmans）23日接受訪問時坦言：「這次研究將會是一個漫長的過程。」目前有大量的新資料還沒有公開，她希望下周開始能夠與中國醫生「面對面對談」，用Zoom視像會議只會流於官式氛圍。目前，吉柏曼斯在酒店隔離期間不能踏出房間半步，按時量體溫，房外則放了一張椅擺放三餐。

吉柏曼斯到武漢前向荷蘭傳媒表示：「我們頗肯定病毒來源於蝙蝠，但疫情大流行的傳播鏈仍然不明，究竟中間有否宿主，還是直接傳染給人類？究竟是經過走私野生動物接觸病毒，還是捕捉和進食蝙蝠有關？我們還有很多線索有待發掘。」對於華南海鮮市場是否首個爆發源頭，她認為第一批病人與該濕市場有關，但不代表病毒在該處傳播給人類，只是相對可能一名或多名病人在某處感染後，再在市場超級擴散開去。

武漢肺炎死難者家屬張海公開呼籲：「武漢市地方政府敢不敢與家屬一起見世衞專家團？同時也想對世衞的專家團說：敢不敢聽我們受害者家屬的經歷，想調查真相不敢見受害當事人，那不是糊弄全世界的人嗎？虛假的調查結果我們是不會認可及接受的！」

張海堅信新冠病毒在武漢爆發，普通的老百姓面對「沒人性的封城、沒人性居家隔離，很多人成為犧牲品」，同時有很多因武漢肺炎病死的人，死亡證沒有「新冠」兩個字，都不當是確診者，希望專家不要受到外界的干擾和壓力，與死難者的家屬見面了解真相。他批評，武漢當局宣稱的「抗疫成功」不過是犧牲老百姓的生命代價換來，當局還辦展覽說「生命至上、人民至上」，如果這句說話成立，就不會出現武漢官員瞞報疫情，而「瞞報根本就是故意殺人的犯罪行為！」

《蘋果》記者／荷蘭NPO電台／Ｗetenschap／美國國家廣播公司

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