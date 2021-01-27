解放軍軍機近日擾台次數及規模越來越大，外界將此解讀為北京試探美國總統拜登支持台灣的程度。不過，美國國防部前中國事務官員唐安竹（Drew Thompson）認為，解放軍軍機擾台的行動並非為直接向拜登發出警告，而是藉此演練以熟悉對台作戰模式，還可以測試台灣防空反應。拜登政府反應迅速，顯示他們對中國議題早有一套完整的想法。

曾在奧巴馬與特朗普政府時期擔任過國防部中國、台灣與蒙古科科長的唐安竹，目前是新加坡國立大學李光耀公共政策學院資深訪問研究員。他接受德媒訪問時分析指出，外界很難真正知道解放軍每次軍事行動背後有甚麼考慮，而這一波擾台行動不僅是發出政治信號，亦是自2016年以來，解放軍在台灣周邊行動逐步增加的證據。

唐安竹說，這次軍事行動符合過去5年多解放軍建立的軍事模式，任務可能有着多重目的：常態訓練、熟悉與台灣爆發衝突可能遇到的情況，及可能測試台灣的防空反應。

唐安竹表示，目前還不太清楚解放軍是否藉此給拜登政府發出甚麼信號，但不能否認的是，行動的時機確實與拜登宣誓就職十分接近。拜登政府的聲明令人印象深刻，一是回應速度很快，顯示早已胸有成竹，另一方面則是聲明的措辭非常謹慎，但同時也對台灣和所有美國的盟友做出堅定的保證。

美國國防部另一前官員柯伯吉（Elbridge Colby）則投書《華爾街日報》（The Wall Street Journal），敦促華府以加強情報搜集、導彈部署、軍力調度及定期演習等，嚇阻北京對台動武，避免美國喪失保衞盟友的信譽，任憑中國在區域內擴張力量。

柯伯吉分析，入侵是北京最簡單明瞭的選擇，特別是要趕在美國動員足夠軍力回應前拿下台灣。中國需要以海空運送夠多兵力，才能攻佔人口約2,400萬的台灣。如果台灣孤軍奮戰，解放軍可能得逞，但若有準備充分的美軍作為後盾，則另作別論。

解放軍如企圖封鎖或猛烈轟炸台灣，柯伯吉表示，台灣即使損失慘重也不太可能會屈服，前提是台灣糧食儲備、能源供應與其他必要物資充足，而且有美國支援。美國可進行「台北海上補給」（Taipei sealift），以防中國掐住台灣老百姓咽喉。

另外，加拿大主流外交政策智庫昨天刊專文探討「為何台灣需要加拿大的支持」，強調「對任何民主之威脅皆為對全體民主之威脅」，呼籲加國主動與其他盟國一同協助台灣，提升台灣的國際地位。

中央社/ 《華爾街日報》/ 德國之聲

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