國民黨榮譽主席連戰次子連勝武被爆出有婚外情。台灣蘋果新聞網報道，與妻子結婚11年的連勝武在上周五（22日）與一名女子十指緊扣步出餐廳，連勝武又摟着她的腰上車轉赴酒吧，甚至深情擁吻，有爆料者更指兩人已偷情三年；連勝武未否認，他的妻子路永佳表示，「現在講離婚太突然了，先看看狀況，以三個小孩為重」。

連勝武的父親是台灣前副總統、國民黨榮譽主席連戰，兄長是曾參選台北市長選舉的連勝文。台灣蘋果新聞昨報道，上周五（22日）晚8時許發現一名年約35歲的女子在內湖與一眾藝人聚會，連勝武在當晚10時左右前往近名女子，至深夜11點，連勝武與該名女子一起離開，並隔着口罩親她的臉頰調情，再順勢牽起她的手，十指緊扣走到馬路上，還貼心幫她穿好外套，摟着她的腰等計程車。

台灣蘋果新聞網又報道，兩人在的士內靠在一起，不時隔着口罩接吻，隨後又前往另一處酒吧繼續飲酒，兩人也牽起手來，並放到大腿上，然後親吻。隨後，兩人同返該女子的寓所，連勝武至凌晨4時才離開。

連勝武與妻子路永佳於2009年在香港低調結婚，兩人育有一子兩女，路永佳昨對台灣蘋果新聞網表示，「不知道這個（兩人關係）程度是到甚麼程度，現……現在講離婚太突然了，先看看狀況，以三個小孩為重」，她冷靜說：「我必須跟他一起面對，今天如果是他做了甚麼事情，他要自己出來負責，可是因為家是我們的，我也不能逃避。」路永佳表示，事前沒有感受先生的生活有狀況，「但確實因疫情關係，大家都沒辦法出國，朋友都喜歡連勝武，他也愛熱鬧，所以飯局變多了，交際也變得越來越複雜，而我忙小孩，也不太干涉他，所以不知道發生甚麼事情」。

連勝武以短訊回覆查詢，「我想我並非甚麼特別的人物，對於此事我也沒有甚麼需要澄清的地方，唯一可能要澄清的是我今年45歲，而非報道中的47歲」。台灣蘋果新聞網指，接獲報料稱連勝武與該名懷疑第三者已偷情三年。

曾向習近平連鞠三次躬

雖然連勝武出身政治世家，但他沒有跟父親或兄長一樣投身政治，而在商業機構供職，他先後在香港的星展銀行、台灣高鐵等公司工作。他在2014年他跟隨父親到北京與習近平見面，當連勝武與習近平握手時，短短四秒中內向習近平連鞠三次躬。路永佳則成長於小康之家，父母為公教人員，她自己在結婚前在中華航空當空姐，但與連家家境還有一段距離。

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