大媽為了跳廣場舞可以去到幾盡？竟半夜走去縱火！安徽淮北一處民居的遮雨帳篷，半夜突然着火，現場有汽車和飲水機等，可能危害公共安全。警方調查後，拘捕了一名包姓大媽。她指街坊近日打牌搭起遮雨帳篷，佔用了跳廣場舞的空間，她遂用打火機引燃帳篷欲一拍兩散，幸好居民及時撲滅火種，未造成嚴重後果。

事發於本月23日凌晨時分，大媽故意點燃遮雨帳篷，為的就是帳篷阻礙她跳廣場舞。她被捕時還不肯招認：「你看到我的臉還是我身子了？」後來，警察播出閉路電視片段顯示證據確鑿，她才說：「我想來想去，俺（我）不是在那跳廣場舞麼？跳的（得）好好的，他弄個篷在那裏擋着，哪還有空（間）跳舞，你們坐裏面暖和的打牌怪好的，俺不能跳廣場舞了。俺上班的不有打火機麼，吸煙的，我心想打火機一點就給（帳篷）點着了，叫你們冷，你們不是想暖和麼？點過了，後悔。」

網民紛紛指摘大媽太過自私：「一些無良的大媽為了跳廣場舞，放棄了尊嚴，放棄了節操，致（置）社會道德底線於不顧，達到前所未有的地步。」

網民講乜：

摩羯和寶：重判，讓她到監獄裏跳。

煮雪烹茶飲：縱火罪，3年不能跳舞。

太陽皇帝：又是一個惡人變老了，她以暴易暴，想社會大事化小。

秀木之南：廣場舞對老年人身心健康不利，並已催生各種社會不良現象，建議全面禁止。

龍易經緯：紅衞兵變老了。

澎湃新聞網／新浪微博

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