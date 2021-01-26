廣東紀委第一把手施克輝（圖）近日已轉任港澳辦紀檢監察組組長。施克輝是全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍的浙江舊部，也是中國國家主席習近平嫡系「之江新軍」成員，今次坐鎮港澳辦紀檢組，傳是奉習之命整肅駐外機構。

夏寶龍舊部 傳整肅駐外機構

今年59歲的施克輝是接替年屆退休之齡的潘盛洲，出任港澳辦紀檢監察組組長與港澳務黨組成員。施是繼李秋芳、潘盛洲之後港澳辦第三任紀檢組長，並負責港澳中聯辦的紀律檢查事務。

施克輝來自浙江浦江，曾擔任中學教師10年，隨後在金華進入仕途。在習近平2002年至2007年主政浙江年間，施步步高升，被視為習近平嫡系「之江新軍」的成員。2012年至2017年，夏寶龍任浙江省委書記，施先後擔任省委辦公廳副主任、省委副秘書長，相當於夏的大管家。

2014年，施克輝進京，擔任中央紀委副秘書長兼辦公廳主任，成為時任中紀委書記王岐山的「大管家」，2016年後官至副部級，翌年空降廣東擔任省委常委、省紀委書記。他領導廣東省紀委由2017年的十九大至2020年9月底，全省共追回外逃人員976人，包括四名「紅通人員」。

有指，施克輝熟悉港澳事務，今次親自坐鎮港澳辦紀監組，或受命中央整肅涉外機構。

財新網