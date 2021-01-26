在全球武漢肺炎確診個案突破1億之際，內地官方公佈的累計確診人數仍少於9萬人，但實際數字可能遠高於官方數字。外界質疑不少死亡個案沒被納入武肺病毒死難者名單，加上官方多次改變檢測確診標準，例如將病者分為「確診個案」和「無症狀感染者」，企圖「做靚個盤」，但實際上，無症狀感染者亦具傳播病毒風險。近期在吉林一傳過百的黑龍江「毒王」，就是一名無症狀感染者。中共為減低確診數字刻意「篤數」，甚至所謂的「封城後個案清零」，亦屬文字遊戲，令疫情遲遲未能斷尾。

官方公佈的確診數字，與實際情況有多大差距？內地專家去年3月至5月從湖北武漢等共30個省市抽取約6.3萬人的血液樣本做研究，結果發現武漢的抗體陽性比率為1.68%，以此推算當地約有16.8萬人受感染，是官方公佈約5萬人的3倍。

另外，由於有病人在醫院未來得及進行病毒檢測已經死亡，亦未納入確診案例，只能被算作因「普通肺炎」或「病毒性肺炎」去世。去年4月17日，武漢巿政府宣佈新增1,290宗死於武肺的病例，並解釋數字上升一方面是由於疫情早期有患者沒入院治療便在家病亡，另一方面是因為「存在遲報、漏報和誤報現象」，但新增數字是否準確，仍然受到質疑。

而官方統計病例的標準，亦朝令夕改。中國國家衞健委去年2月7日發佈的第四版武漢肺炎防控方案中，將核酸檢測陽性病例分為確診病例和無症狀感染者兩類，無症狀感染者不再被列入確診名單。

修改病例統計標準後，各省紛紛修改確診數字，8至9日兩天共刪減超過100宗，湖北省大減87宗，黑龍江省刪減13宗無症狀感染者確診病例。國家衞健委發佈的每日疫情統計顯示，6日到10日，湖北省以外的全國新增確診病例數，從近700宗持續下降到381宗。國家衞計委疾控局一級巡視員賀青華當時更吹噓，「目前全國除湖北以外的地區疫情總體呈下降趨勢」，湖北以外全國新增確診病例，「連續7天呈下降趨勢」。

官方統計數據一改再改，同年2月12日又要求湖北省統計個案時，在「疑似病例」和「確診病例」兩類之外，加設一項「臨床診斷」分類，令當時病例一日爆增1.5萬宗。事隔一個星期，又急急要求全國統一分為「疑似病例」和「確診病例」兩類，即刪除「臨床診斷」分類，以致湖北省公佈的數據中，孝感市、黃岡市、荊州市、鄂州市等10個城市，確診個案在審核後有所減少，官方強行將核減的數字總和減去當日全省新增個案的總和，結果出現2月20日武漢新增病例高於湖北省新增個案的詭異情況。

內地搜狐有文章評論，使用新的診斷標準帶來統計數字上的巨變，但要記住標準之變另有含義，就是「預示此前統計的缺陷，一些等不到核酸檢測的市民死去，被當成其他死因，或籠統稱之為重症肺炎，沒有納入武肺病毒死難者名單」。

內地一向喜將白事當紅事辦，經常宣揚共產黨抗疫有功。例如表揚武漢在封城後有效阻截病毒傳播，去年4月26日宣佈武漢確診個案清零，但其實所謂清零，不表示病者已全部康復出院，而是指病者不再檢驗出武漢肺炎病毒，他們可能仍需要治療因武肺引起的併發症或後遺症。

一個月多月後，即5月11至12日，當地又再發現6宗本地確診個案，令人質疑封城成效。不少感染個案是於官方公佈清零後出現，顯示有大量無症狀感染者未被發現。

內媒《健康時報》引述北京佑安醫院感染科副主任李侗曾指出，「無症狀感染者的呼吸道病毒並不一定比有症狀的少」，但是可能因為「無症狀」而被輕忽，疫情沒在第一時間被截斷而造成大規模傳染。今年1月，黑龍江就有一名無症狀感染者到吉林省工作時感染了102人，令吉林疫情再次嚴峻。

內地官媒為掩飾疫情，亦不時創造新詞語，如去年12月北京新增2宗本地確診個案，當局聲稱這兩病例是「境外輸入確診關聯病例」，但實情是這2人是在北京巿內被一名境外輸入的病人感染，網民紛紛批評「甚麼都算到境外，這就是境內」，「加本土二字有那麼難麼」。

官媒大玩文字遊戲，引起民眾不滿，如遼寧律師姜成慧就批評武漢衞健委提及病毒會否人傳人時多次改口，2019年指「未發現明顯人傳人現象」；2020年1月3日又稱「未發現明顯的人傳人證據」；1月14日則改口「不能排除有限人傳人的可能，但持續人傳人的風險較低」。姜成慧形容，武漢市衞健委將文字的運用發揮到極致，亦令傳遞消息模糊到極致。

綜合報道

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