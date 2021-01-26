【本報訊】內地女星鄭爽代孕後棄養惹來各方炮轟，而代孕問題因而廣受關注。本報聯絡到內地一間提供代孕服務的醫院，對方指目前較敏感，如想在國內找人代孕，要待農曆新年後。內地不少女性尋求代孕解決生育問題，導致黑市代孕屢禁不止，有本港婦產科醫生透露， 內地婦女亦會到港尋求代孕。

內地下令禁止代孕，但據新華社指，「代孕黑市」不斷擴大。本報記者在網上搜尋「第三方輔助生殖助孕」服務，並以客戶身份輾轉聯絡到「a-RFG皇家醫院」顧問，對方提供的價目表顯示，該機構位於泰國及柬埔寨。院方收費分「醫療套餐」及「特需服務項目」（即代孕）兩部份。醫療套餐收費由11萬至31萬人民幣（下同，約13萬至37萬港元）不等，最貴的一款包含兩年內不限次數催促排卵、取卵、移植手術，不成功全額退款。找海外孕媽媽收費40萬元（約47.8萬港元），國內孕媽媽收費45萬元（約53.8萬港元）；「包風險、包出生」則需50萬元（約59.8萬港元）；加10萬元（約11.9萬港元）可「訂製寶寶」，選擇嬰兒性別，並篩選基因避開遺傳病。至於在國內找人代孕，顧問稱國內代孕是灰色地帶，經再三追問，該顧問才說過年後可在內地找人代孕。

有婦女曾來港尋求代孕

統計數據顯示，中國有生育障礙的夫婦比例為10%至15%。香港婦產科專科醫生靳嘉仁向本報表示，曾有內地婦女到港向他尋求代孕服務，一位因結紮不能再懷孕，但仍希望再添家庭成員；另一人則因子宮有問題不育，才決定找代母。惟因香港無持牌醫療機構做相關手術，最後二人要到外國找孕母。