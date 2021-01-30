兩岸最新疫情：大陸國家衞健委公佈，周五（29日）新增52宗確診個案，其中本土確診佔36宗，分別是黑龍江27宗、吉林5宗、上海2宗、北京1宗、河北1宗。其餘16宗為境外輸入個案，分別是上海9宗、福建3宗、湖南2宗、四川1宗、陝西1宗。大陸累計確診89,430宗，4,636人死亡。台灣累計確診899宗，死亡7宗。

疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友接官媒受央視訪問，他指春運期間打算返鄉的人，都需要有7日內核酸檢測陰性證明，「大家擔心，如果一個人感染了，但核酸檢測陰性怎麼辦？我們可以這樣來分析，如果咽拭子都取不到核酸，通過呼吸時由空氣帶出病毒造成傳播的風險幾乎沒有。再加上所有的個人都採取防護措施的情況下，是不會造成病毒傳播的，因此春運出行不建議穿防護服、隔離服，大家只要做好戴口罩、注意衞生等個人防護措施即可」。

黑龍江新增27宗本土確診個案，其中綏化市望奎縣佔10宗，哈爾濱市呼蘭區11宗，哈爾濱市利民開發區佔4宗，哈爾濱市道里區佔2宗；同時新增6宗無症狀感染者。

吉林省新增5宗本土確診個案，3宗來自長春市，2宗來自通化市，另外新增2宗無症狀感染者。

上海新增2宗本土確診個案，1人居於黃浦區，另1人居於寶山區，兩者均於本月21日已被集中隔離觀察，至29日證實確診。另外新增9宗境外輸入個案，包括7名中國籍、1名印度籍及1名德國籍；在該7名中國籍人士中，有1人在香港生活，本月27日自香港出發抵達上海浦東國際機場，入關後即被集中隔離觀察，期間出現症狀，至29日證實確診。

北京新增1宗本土確診個案，該患者居於大興區天宮院街道融匯社區，本月22日開始集中隔離醫學觀察，28日核酸檢測結果為陽性，至29日證實確診。

河北省疫情有放緩迹象，僅新增1宗本土確診個案，該名39歲男患者來自石家莊市藁城區增村鎮南橋寨村，本月3日、5日及7日的3次檢測結果均為陰性，11日轉至藁城區指定隔離點進行集中隔離醫學觀察，26日因身體不適被送到石家莊市第三醫院就診，至29日核酸檢測呈陽性確診。河北省當局宣佈，周六（30日）起將石家莊裕華區河北城建學校家屬院、石家莊平山縣防疫站小區調整為低風險地區，而石家莊藁城區全域、新樂市全域、邢台南宮市全域則仍為高風險地區。石家莊市的公共交通運營服務於周五（29日）起陸續恢復。

國家衞健委／人民網／北京市衞生健康委／新浪新聞

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