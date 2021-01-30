內地手機製造商小米等9間公司，今個月14日被美國國防部列為與解放軍相關企業，並且發出投資禁令。彭博報道，小米集團已入稟美國法院，要求宣佈美國政府此舉是非法的。路透社報道，根據法庭記錄，小米公司的法律訴訟對象是美國國防部和財政部。

美國國防部1月14日宣佈，將小米、中國商用飛機公司（Comac）等9間中國企業列入解放軍擁有或控制企業清單，這9間中國企業將受到美國總統特朗普最新的投資禁令約束。行政命令規定，禁止美國人投資中國解放軍相關企業。美國投資人若持有這些中國解放軍相關企業股票或債券，須在今年11月11日前全部出售。

美國國防部透過新聞稿指出，國防部堅決反對中國軍民融合發展戰略，這項戰略透過看似是民間實體的中國企業、大專院校與研究計劃，確保解放軍獲得先進技術與專業知識，支持解放軍現代化目標。

根據1999年通過的《國防授權法》第1237條規定，美國國防部須編製由中國解放軍擁有或控制的企業名單，而國防部去年6月才首度編列清單。連同新加入的9家公司， 名單上有44家公司，包括中國移動、中國電信、中芯國際、中國海洋石油和海康威視等。

對此，中國外交部發言人趙立堅曾回應稱，特朗普政府濫用國家力量，一再無端打壓中國企業。

路透社／彭博

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