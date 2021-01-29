（更新內容）紅燈停，綠燈過，簡單的交通規則連小孩子都知道，福建莆田一名63歲老翁卻不理4歲小孫女兩次阻攔，執意拖着她衝紅燈，結果下一秒祖孫倆就遭車撞，老翁死亡。令人嘆息的一幕被閉路電視拍下，當地交警日前曝光畫面，隨即引來網民熱烈迴響，不少人批評這名爺爺：「害自己不夠，還連累孩子！」

據內地媒體報道，福建莆田市公安局交通警察支隊官方抖音號，周三（27日）以「4歲女童兩次拉住爺爺：別闖紅燈，可是……」為題，發佈這宗交通事故的閉路電視影片。

畫面顯示，事發於1月2日清晨6時許。從這段16秒短片可見，一名老翁與一名紅衣女童站在斑馬線上，一輛私家車高速駛過眼前後，老翁便要橫過馬路。女童隨即扯着他旳後衣擺要阻止他，老翁一度停下，但幾秒後又繼續前行，女童遂又大力拉着他，此時，一輛私家車與一輛電單車接連高速駛過2人身前，老翁卻不顧危險，拖着女童快步前行。下一秒，一輛黑色私家車疾馳而來，狠狠撞上兩人。

從另一個角度拍攝到的畫面可見，老翁被撞至倒地不起，女童則自行爬起來，隨即快步走向老翁。莆田交警表示，目前女童身體無礙，老翁則已身亡。

網民咁講：

·-_-·：活這麼久還沒有小的活得明白……

紅面錦書：害自己不夠，還連累孩子

--死神的新娘：那些帶着孩子闖紅燈的家長也看看，自己活夠了，別牽累孩子……

新香耶青：萬幸孩子人沒事，但心理肯定有陰影，畢竟親眼目睹一切

雲朵的白日夢：昨天家路口，當時還有5秒就可以走了，大爺非搶這5秒，奶奶不讓他過去，他一甩手罵罵咧咧的過去了，可笑的是過去之後要在馬路對面等遵守交通的奶奶，不知道意義在哪

奮鬥的汪汪汪：A柱盲區 真怪不得司機

COS-MOS殊：司機和小女孩好慘

莆田交警抖音號／新浪微博

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