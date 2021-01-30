華為副總裁孟晚舟1月13日向加拿大法院提出放寬保釋條件，但法院今日（30日）駁回其申請，法官指出，目前對孟晚舟的限制已是「最低要求」，確保她不會潛逃回中國。

孟晚舟2018年被加拿大當局拘捕後，以1,000萬加元（約6,070萬港元）保釋，自此一直待在溫哥華西區的豪宅中。她必須配戴GPS電子腳鐐，早上6時至晚上11時可外出，但必須有保安人員陪同，而且孟晚舟亦不可以去機場或渡輪碼頭。

本月12日，孟晚舟一方向加拿大卑詩省（British Columbia，中港取BC諧音稱：卑詩省）最高法院申請放寬保釋條件，包括讓孟晚舟獨自外出活動。獲准入境團聚的孟晚舟丈夫劉曉棕早前在庭上提到，負責監視孟晚舟的保安團隊，每天派出的保安員均不同；與孟晚舟同車有3名保安，令她染上武漢肺炎的風險大增。而且孟晚舟時刻被保安團隊監視，家人外出用餐格外引人注目，令家庭生活變得十分困難。

惟孟晚舟的保安團隊總監馬蘭德（Doug Marynard）反駁，指保安團隊才更擔心被孟晚舟傳染武漢肺炎。他又提到孟晚舟曾違反加拿大政府的限聚令，與多人一同進餐，更目睹孟與其他人，先後喝同一杯咖啡。當日的法庭文件亦顯示，孟晚舟一直過着奢華的保釋生活。包括到高級餐館開派對、到奢侈品店購買名牌等。

綜合雙方意見後，法官駁回孟晚舟的要求。法院強調，孟晚舟除了出庭外，毋須離開住處，且住處不是離法院很遠，保安人員也一直配戴口罩，傳播武肺病毒的風險很低。法院也指出，目前對孟晚舟的限制已是「最低要求」，以確保她不會潛逃回中國。

孟晚舟於2018年12月1日，從香港前往加拿大轉機。但她的行程被美國掌握，加拿大於是應美國司法部要求，在溫哥華機場把她逮捕。美國當局在2019年1月28日，對華為及孟晚舟提出共23項指控，要求引渡。其中13項針對孟晚舟與3家華為子公司，包括誤導銀行、進行電匯詐騙、妨礙司法公正、密謀洗錢、違反《國際緊急狀態經濟權力法》（IEEPA），以及與受制裁的伊朗有業務來往。

加拿大法院於去年5月27日作出「第一階段」裁決，認定孟晚舟涉及的犯罪行為，符合「雙重犯罪」的標準，引渡程序進入「第二階段」。「雙重犯罪」是加拿大引渡法的核心原則之一，即尋求引渡的國家，對嫌疑人所指控的罪行，在加拿大同屬刑事犯罪，這是引渡的先決條件。

孟晚舟的律師團隊會將爭點放在「引渡程序是否被美國政府濫用」。孟晚舟最後一次引渡聽證會，預計5月中旬召開，屆時雙方均可就裁決上訴。據過往類似案件經驗，最終可能耗時10年之久。

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