台灣駐美代表蕭美琴今天（30日）表示，美國不分黨派挺台，獲邀參加拜登總統就職典禮，以及國務卿布林肯（Antony Blinken）重申美國長期對台承諾，皆令人欣喜，也顯示拜登執政後的台美關係有好的開始。她期待與新政府積極合作，又提到台灣民眾較支持美國前總統特朗普，是因為特朗普強硬對抗大陸，希望拜登可以延續上屆政府對華政策。

台灣駐紐約辦事處與費城智庫外交政策研究所（FPRI）合辦視像研討會，邀請蕭美琴接受訪談，並討論美中台關係、美台洽簽BTA等議題。

蕭美琴被問到為何台灣比其他民主國家更支持美國前總統特朗普，她回應指「台灣人民情緒反映特朗普強硬對抗大陸的性格，香港與海外異見人士也都擔心美國新政府如何面對北京」。蕭美琴認為拜登政府展現延續性，令人安心，共同認知是大陸與世局都和過去不同，競爭對立的領域增加，但也存在合作空間。

至於美台關係方面，蕭美琴認為，美國國會信任台灣總統蔡英文能夠平衡處理對外關係，加上近年國際局勢變化、台灣民眾團結抗疫並展現強化民主的決心，都為台美深化雙邊關係奠定基礎。

針對大陸解放軍軍機頻繁擾台，蕭美琴直言問題嚴重，台美安全夥伴關係比以往任何時候都重要，雙方對台灣追求非對稱作戰策略存有共識，反映在台灣對美軍購需求、雙方訓練合作項目上。

蕭美琴又提到，雙邊貿易協定（BTA）具經濟與戰略重要性，拜登雖表明上任初期暫緩全面貿易協定談判，但台灣「不能浪費任何準備時間」，會以堆積木方式讓雙邊經貿關係更具成效的動力存在，蕭美琴相信，這將為台美後續貿易談判打下基礎。她也期望去年11月啟動的台美經濟繁榮夥伴（EPP）對話機制延續到拜登政府，並提到工作小組推動後續溝通，預定2月舉辦論壇。

蕭美琴表示，台美經貿互補領域甚多，包括醫療器材、汽車產業及民眾居家辦公所需技術，台灣半導體也是美國眾多產業重要組成元素，供應鏈安全有其重要性。如果有BTA，將對雙方經濟成長產生加分作用。

《自由時報》

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