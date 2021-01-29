（更新內容）一宗年輕女生落水喪生的悲劇，竟演變成公審死者父母。前年，浙江杭州24歲女子洛洛（化名）在錢塘江意外墮水溺亡，事後父母卻向她生前任職的公司苛索41萬元人民幣（下同，約49萬港元），欲助兒子買樓。洛洛的朋友、同事，還有網民指出，洛洛的父母長年「啃女」，不斷索取金錢物質，洛洛曾在網上留言「我倒寧願花錢買斷親情，從此兩不相欠」。事件曝光後，引起輿論關注，許多網民更「起底」洛洛的父母及弟弟，揚言要令他們一家「社會性死亡」，為死者討公道。

報道指，洛洛在杭州工作3年，2019年10月，她到錢塘江邊散心，意外遇上潮漲，墮江死亡。事後公司基於人道給予洛洛父母6萬元（約7.1萬港元）撫恤金。不過，洛洛父母疑似食髓知味，收款3天後，竟向公司「獅子開大口」，要求追加35萬元（約41.8萬港元），即合共要款41萬元。杭州電視台周日（24日）播出雙方的第六次調解過程。

片中的洛洛父母聲淚俱下地說：「我死了個女兒只值6萬元。」又強調亡女能幹，月入1萬元（約1.2萬港元）以上，要求對方提高「賠償額」。

涉事公司的管理層張總則反駁，指最近才從網上找到洛洛、洛洛父母過去在社交媒體的留言和通話截圖，發現洛洛生前已有抑鬱情況，曾試圖自殺，又多次留言：「我倒寧願花錢買斷親情，從此兩不相欠」、「時常自欺欺人說不被愛也沒關係，其實內心還是渴望（能）夠被愛」、「割過腕了，也吞過藥了」、「想來想去我覺得不如現在就死掉比較好」等。

張總又拿出洛洛母親的通話截圖，證明對方早知洛洛曾經自殺、情緒低落，以及希望取得更多撫恤金幫兒子付婚房首期等，質疑對方利用自己的人道同情敲詐金錢。但節目並未報道雙方最終的調解結果。

事件曝光後，即在網上引發極大反應，有聲稱是洛洛的同事及朋友爆料，指洛洛長期遭家人壓榨，索取金錢、手機以滿足父母及弟弟需要，情緒長期低落，父母卻未曾關心疏解。

有網民不值洛洛父母重男輕女，長年「啃女」，認為洛洛是「現實版樊勝美」（電視劇《歡樂頌》遭家人當作提款機的角色），洛洛死後仍不被放過，遭父母榨盡最後一分價值。有網民更將其一家「起底」，聲稱要致電辱罵他們，令他們一家社會性死亡以作懲罰。

有內媒於周三（27日）報道，指洛洛任職的公司已在前年11月，總共付了16萬元（約19.1萬港元）予洛洛家屬了結事件。

洛洛父母居於浙江麗水，該市的網絡警察昨日（29日）表示，已密切留意事件，了解是否涉及網暴問題。

新華網也在周三刊出評論，討論應如何約束洛洛父母這類「啃女型」家長，強調當今世代不應再重男輕女，對子女應平等對待，多示愛少索取。甚至對過度索取，對子女構成精神侵害的父母，婦聯、社區等基層單位應適時介入。

網民反應

大力士-毛毛：我覺得這個老闆對她都比那家人好，老闆看着還挺難過

繪裡座你快點瘦下來：憑甚麼這種人還能靠鬧獲得利益！！！！助漲（長）的甚麼風氣！！！！？

LLLLLLLDX-：也不是工傷去世都賠了6W（萬）了，公司好慘

羊噫巴：是不是每個地方都有這種和稀泥的「民生節目」

貅KeyKey：害。你也知道我們國家把「和諧穩定」看得很重。有時候就沒辦法 正義提不到前面來

手動擋：祝天下扶弟魔家庭兒子結婚生的孩子都是老王的

ZUCCBTPIG：護好棺骨，保不齊她媽拿去賣了配陰婚，拿點做首付

非油炸幽靈：這家人是水蛭嗎？

荔枝新聞／紅星新聞／澎湃新聞

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