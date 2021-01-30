（新增：內容）步入內地大型書店，顯眼位置總有一片小紅山，放滿了中共黨建相關或習近平的著作。最受熱捧的固然是官方力推的《習近平談治國理政》，不過「習著作」包羅萬有，不一而足。據新華社出稿統計，官方去年為習近平出版了34本出版物，幾乎每10.7日出版一冊，出書密度冠絕後毛澤東時代。做法亦打破胡錦濤、江澤民等領導人，在任期結束後才出書的慣例。有學者指出，這是因為習在共產主義運動史中，給自己的定位很高。

近日，《之江新語》、《習近平談「一帶一路」》等與習近平有關的三本著作在香港出版，這也是繼鄧小平後，再有中共領導人著作在香港出版。中聯辦「落力推銷」，表示希望港澳讀者感悟習思想的豐富內涵，融入大灣區建設和國家發展大局。

習思想輸入香港，但在深圳河的另一端早已遍佈。內地去年就有34本相關讀物出版，主要分為三大類。佔最多的是習出席重要大會的精神講話全文，例如去年10月在深圳經濟特區建立40周年慶祝大會上的講話等，這些網上都能找到的全文，都發行了單行本。字數多為數千至一萬多，售價一、兩元人民幣，過往領導人胡錦濤、江澤民都有同樣做法。但即使扣除這一類小冊子，有關習近平全年出版物都有14本，即平均26日推出一本正式書籍，速度驚人。

香港讀者︰排版稀疏

其中一類，是以習在地方執政期間的經歷成書，以「顯示他由基層歷練一步一步幹出來的，所謂的『人民情懷』」，例如《習近平在廈門》、《習近平在福州》等。為了呼應全面小康社會脫貧之年，商務印書館出版了《習近平扶貧故事》，記錄習自1969年至2020年帶領群眾脫貧攻堅的經歷。有香港讀者稱，此書文字的大小、行距偏大，排版顯得稀疏。其中一篇記錄了習1974年在陝北梁家河擔任生產大隊書記期間，帶頭揮鋤開挖沼氣池的故事：「習近平仔細一觀察，發現糞池裏有氣泡往上冒。他拿鐵釬子去捅，一捅不要緊，習近平被噴了一臉糞水，但他顧不上這些，因為太高興了──沼氣出來了」（摘自《習近平扶貧故事》第四章）。

除此之外，就是習近平的執政理念論述，封面一律是黃底紅字的設計，內容包羅萬有，從法治、黨宣工作，再到最新的疫下經濟如何發展。如《論堅持全面依法治國》、《論黨的宣傳思想工作》等。

這些出版物中闡述政治思想的文章，一般出自習近平的寫手團隊。而以地方經歷成書如《習近平扶貧故事》等，則是由編寫組根據文獻整合。至於2019年，官方出版習近平的書籍及單行本，都有16本之多。

不過如此密集式出書，所為何事？獨立政治學者陳道銀表示，香港讀者或者難以理解，但這是自從馬克思以來，共產主義革命家都有的傳統，是共產主義運動的要求。「作為標誌性人物，在共產主義運動史上寫下一筆，必須要有自己的東西。要通過一整套的理論體系、他的思想，回答這個時代的問題。」

密度遠超胡錦濤江澤民

「這一點在習上台之前已經淡化了，但習上台後高調紀念共產黨宣言發表，高調紀念馬克思主義誕生，實際上要回歸這一點。」陳表示，習近平2017年中共十九大後，提出毛澤東時代「站起來」，鄧小平時代「富起來」，到習時代「強起來」，「強起來就要圍繞這個強字，在理論上進行論證，自然就會包裝成一個全面的、系統的、無所不包的理論體系」。陳強調，這實際上反映，習作為共產主義革命領袖，在共產主義運動史中，給自己很高的歷史定位，「一方面是要完成偉大的工程、偉大的事業，同時要在理論上有他的東西」。

中共十九大後，推出大量習近平論述的書籍。若以出書的密度計算，前兩任領導人胡錦濤、江澤民，在任期結束後才推出書籍，幾乎難與習比較。例如胡，任內並沒有正式推出過自己的論述作品，只是卸任後，分別在2013年和2016年推出過兩本正式的出版物。江的著述和傳記，亦都在退休後才問世。

「習推出理論體系的強度上，比鄧（小平）迅猛一些。這應該是時不我待，一種時代的緊迫感。他給自己定位是強起來的時代，要完成他的偉大復興的中國夢」，陳道銀說。

《蘋果》記者

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