（更新：內容）內地近日開始為北京部份重點人群進行肛門拭子檢測採樣，惟不少人都對這種檢測方法很抗拒，認為「傷害大、侮辱更大」。有由南韓入境的旅客就表示，隔離期間被強制要求進行肛門拭子檢測，令事主大感困擾，最終要向南韓駐華大使館求助。有藥劑師認為，內地要使用肛門拭子檢測，可能與內地檢測試劑靈敏度不高有關。

南韓媒體wowkorea報道，1月初有南韓旅客飛抵北京後，隨即被送到指定酒店進行隔離，惟到達酒店後被通知要強制進行肛門拭子檢測，檢測人員更指，「女性跟小孩也不能例外，全部的人都脫了」，這名旅客嚇得目定口呆，反應過來後立刻向大使館求助，最後以糞便樣本形式接受病毒檢測。這名旅客又表示，在同一間酒店隔離的中國人，聽到要進行肛門檢查的時候，反而沒有特別反應。

在疫情重災區河北石家莊，醫院亦已經開始採用肛門拭子採樣，部份人被採檢完後走路「變形」。《北京晚報》報道，石家莊一處核酸檢測站外，無論是大人還是小孩，做完肛門拭子後，大家都是叉着腿，變成外八字的走路姿勢，好像企鵝走路一樣。

有內地醫生就用假人示範如何進行肛拭子檢測採樣，該醫生先把假人擺成一個站立向前趴着的姿勢，雙臂扶在椅子上，讓臀部自然抬高，醫生脫下假人褲子後，把事先準備好的採集拭子的棉花棒輕輕插入假人的肛門裏，大約插了有2-3厘米的深度，然後把棉花棒轉動三圈。取出棉花棒後，需檢查棉花棒前端是否有顏色改變，如果有就可以送去檢測。整個過程大約不到1分鐘，，醫生聲稱被檢測者基本沒有甚麼痛苦。

內地藥劑師龐新華解釋，該措施可能代表部份核酸檢測試劑不及格，因為從肛門用棉花棒擦拭，病毒數量會更多，會令測試劑的靈敏度可能便會提高，所以他認為使用肛門拭子檢測，或和內地的檢測試劑「靈敏度不高」有關。

北京首都醫科大學附屬佑安醫院呼吸與感染疾病科副主任醫師李侗曾則表示，有無症狀感染者或輕症感染者在感染後，病情恢復很快，可能3、5天咽部就檢測不到病毒。研究發現，部份感染者的糞便和肛門拭子核酸檢測呈陽性的持續時間，比上呼吸道更久，故認為增加肛門拭子核酸檢測能提高感染者的被檢出率，減少漏診。

wowkorea網站／自由亞洲電台

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！