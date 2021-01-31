內地多個省份近日舉行人大會議，並且由市長、省長、自治區政府主席發表政府工作報告，內蒙古上周二（26日）上午舉行人大會議時，自治區主席布小林發表政府工作報告時，突然暈倒，至今仍未公開露面，還缺席29日的內蒙古自治區政協閉幕式和30日的人大閉幕式，健康狀況堪憂。

內蒙古人大昨閉幕，大會表決通過《關於政府工作報告的決議》、《關於自治區國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要的決議》、《關於自治區2020年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2021年國民經濟和社會發展計劃的決議》、《關於自治區2020年預算執行情況和2021年預算的決議》、《內蒙古自治區促進民族團結進步條例》，《關於自治區人民代表大會常務委員會工作報告的決議》、《關於自治區人民檢察院工作報告的決議》，不過，布小林卻未有現身。

現年62歲的布小林上周二發表政府工作報告時，當地電視台正進行直播。當時，主席台兩邊的大屏幕顯示「自治區主席布小林作政府工作報告」，她在總結去年政府工作，當講到第六個方面「生態環境持續改善」時，聲音突然不清楚，斷斷續續，繼而停止，現場傳出騷動聲音，主席台上眾人一起望向講台，部份人離座起立，主席台兩邊帷幕後有十多名工作人員跑向講台，4、5人合力，將倒在講台旁的布小林抬走。有指，布小林當時可能是血糖低暈倒，稍作休息後沒有大礙，她之後繼續發表報告。

布小林是有「蒙古王」之稱的已故國家副主席烏蘭夫之孫女、全國人大前副委員長布赫的女兒，祖孫三代都擔任過內蒙古政府主席。布小林是內蒙古土左旗的蒙古族人，吉林大學法學理論系畢業，在職研究生學歷，法學博士。她在1980年代中開始從政，在內蒙古自治區政府辦公廳法制處、政府法制局任職。

布小林在從事法制方面的工作多年後，2003年調任自治區政府副秘書長、自治區政府調查研究室（參事室）主任，翌年任阿拉善盟盟長，2006年任阿拉善盟委書記，2008年升任內蒙古自治區副主席，2014初任自治區黨委常委兼統戰部部長。去年內蒙古要求蒙古語授課的學校推廣使用國家統編教材，加強漢語授課，引發大規模示威。

《內蒙古日報》／騰格里新聞

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