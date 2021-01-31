兩岸最新疫情：大陸國家衞健委公佈，昨日（30日）新增92宗確診個案，其中本土確診佔73宗，分別是吉林63宗、黑龍江9宗、河北1宗，輸入病例19宗，分別在上海、遼寧、廣東、福建、陝西、江蘇及四川發現。內地累計確診病例89,522宗，4,636人死亡；台灣累計確診909宗，死亡8宗。

（更新：內容）對於近日內地多個省分不斷出現本土病例，國家衞健委高級別專家組組長鍾南山表示，現在的疫情反彈，反映內地防疫在一定程度上放鬆警惕，基層病毒檢測能力薄弱。他又認為，內地以往的防疫工作都以城市為重點，但近日黑龍江、吉林、河北等地的疫情主要是在農村和基層，基層群眾和基層醫務人員的防疫知識、檢測能力薄弱，要利用先進防控移動檢測實驗室等設備，協助基層提升能力。

上海武漢肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏則認為，中國通過非藥物控制武漢肺炎疫情的能力非常強，可是，下一階段仍需要社會各界推進接種疫苗，提升整個國家的免疫力。他又認為，武漢肺炎病毒會成為常態化的病毒，就像流感一樣，如果接種疫苗後，其危害性是人類可以承受。

昨日新增疫情最多的是吉林省，當地衞健部門指出，有6宗新發現的確診本土病例，5宗在通化市、1宗則在長春市，均是在隔離地點發現。其餘的本土病例，則是由原有的無症狀感染者轉為確診病例。

吉林疫情未見紓緩，部份民眾亦不配合防疫。吉林巿豐滿區的警方接到舉報，指有民眾回鄉後未有通報，警員調查後發現一名姓齊的民眾，1月8日從吉林省公主嶺市乘車回到家中，但未按要求上報行程，並向其兒子就讀的學校隱瞞行程，警方認為齊姓民眾對疫情防控造成不利影響，向其罰款200元人民幣（約241港元）。另外，吉林市公安對豐滿區的浴池例行檢查時，發現一間浴池3樓有多人聚集在包廂內打麻雀，浴池負責人被行政拘留5日。

河北亦再多1宗本土確診個案，該名71歲的石家莊市藁城區增村鎮小果莊村村民，是1月15日確診病例的密切接觸者。這名村民分別在本月3日、5日、7日的3次核酸檢測結果均為陰性，他在10日被送往集中隔離，期間核酸檢測均為陰性，直至1月30日核酸檢測呈陽性，同日確診。

另外，再有食物樣本被檢測出武漢肺炎病毒，內地當局在本月初，發現一間山東企業從天津港購入10噸進口乳清粉，用作生產奶棗的原料，但當局檢查後發現，這批乳清粉部份對武漢肺炎病毒檢測呈陽性，但仍然繼續用於生產，使用這些原料生產的奶棗，至昨日已經流入6省38區縣，除了山東，還涉及江蘇、浙江、貴州、山西、江西。當局稱，已經通知各地，將未食用的奶棗封存。

國家衞健委／河北新聞網

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