內地著名維權人士郭飛雄原定28日晚赴美照顧患癌妻子，但在上海浦東機場過了安檢後，被中國邊檢處服務台以涉嫌危害國家安全等為由，不准他出境，郭飛雄更宣佈無限期絕食，惟其後失去聯絡。美國國務院於美東時間29日表示，美國對郭飛雄被中國當局阻止出境到美國照顧病重妻子的報道感到不安，並正在密切關注此案。與郭飛雄的家人同住美國馬里蘭州（Maryland）的友人楊子立向《蘋果》稱，對於美國政府關心中國的人權情況表示感謝，但當局對郭飛雄的狀況不太了解，因為郭表明遭禁止出境後將進行無限期絕食，事實上他曾於2016年進行超過100天的絕食行動，那時他每天被強迫插胃喉灌食，健康堪憂，體重只剩下51公斤，「如果美國政府能夠表現出將他釋放的訊息，這樣會更好。」

郭飛雄在28日晚失聯前，用手機給美國之音記者發出的最後一個訊息是：「請美國政府緊急幫助，不勝感激。」他向《蘋果》記者發出的最後訊息則是：「我從現在開始在浦東機場實行無限期絕食，請中國民眾和世界各國政府和人民緊急幫助我。」

楊子立表示，前天探望過郭飛雄的妻子張青，他說：「當她知道郭飛雄來不了，病情有點加重了……他的姐姐跟我說，張青早上還可以走動，但聽到郭飛雄來不到的消息，就一直在卧床休息。」他指出，張青的癌症腫瘤已擴散，還要接受化療和第2次手術。他又提到郭的子女當然希望父親前來美國，「但是很長時間沒有跟爸爸團聚，他的小兒子從4歲多就跟爸爸沒有見面，肯定印象比較生疏了。」郭飛雄於2007年因協助廣州市番禺區太石村維權，被廣州法院以「非法經營」罪判處有期待刑5年、罰款4萬元人民幣（約4.8萬港元），其妻張青與子女於2009年抵達美國獲得政治庇護。

「有一些人覺得郭飛雄在國內對他們造成更多的困擾，希望郭飛雄出去，而且郭飛雄探望病重的妻子，這是所有文明社會應該遵守的人道基本原則，他（當局）沒有理由拒絕；但是我想中國高層可能有一些強硬派，希望一定要郭飛雄作一些讓步，簽署一些協議，答應一些條件，才能放他出去，面對這些強硬要求，懷柔派也不好拒絕。」楊子立表示，郭飛雄曾向他表達擔憂，就是可能步上維權律師高智晟一樣完全跟外界失聯，完全被控制起來沒有任何消息，而「他（郭飛雄）根本不是一個法律的問題」，相信不會控以任何罪名。目前，海外華人發起支援郭飛雄的聯署已突破至上百人，相信未來將會採取更多的行動。

「我們對中華人民共和國當局阻止了郭出國來照顧他在美國病重的妻子的報道感到不安。」美國國務院發言人說：「拜登政府致力於將我們的民主價值觀置於我們外交政策的中心，並捍衞民主、人權和人類尊嚴。我們繼續與包括郭在內的全世界所有人權捍衞者站在一起，他們尋求在不懼怕迫害和暴力的情況下自由地表達自己的想法。」

郭飛雄曾參加八九學運，20年前投身推動中國基層民主和維權工作，後遭當局報復被以「非法經營罪」被判刑5年。2013年《南方周末》「新年獻辭」事件引發「南方街頭運動」，郭飛雄作為重要的參與者再被控「聚眾擾亂公共場所秩序罪」和「尋釁滋事罪」遭判監6年。2019年刑滿出獄後再接受媒體採訪促習近平進行政治改革，其後一直遭國保監控。公安局去年曾表示，郭飛雄若要履行出國旅行自由權利，需先經該局批准。

其妻張青2009年帶着孩子到美國生活，目前張青剛做完結腸癌和肝轉移開腹切除的大手術，郭飛雄原本得到廣東省公安廳和廣州公安局准許出國，但最終受到公安部阻攔。

《蘋果》記者／美國之音

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