華大基因前身為北京基因組研究所，1999年成立，總部位於深圳，2017年在深圳創業板上市，該公司專門從事基因排序，並管理一個由中國政府資助的巨型基因組數據庫。美國去年7月公佈發佈侵犯新疆人權黑名單中，被指進行遺傳分析、以推動對維吾爾族人鎮壓被制裁的兩間企業，包括新疆絲路華大基因科技有限公司和北京六合華大基因科技有限公司。

對於香港人來說，真正認識華大是因為去年獲港府欽點推行全民自願病毒檢測。惟未幾即遭專門研發及生產基因組測序儀的跨國公司入稟本港高等法院興訟（案件編號：HCIP47/20），指華大及其相關公司推出的基因測序試劑套裝侵犯其香港註冊專利，案件並將於今年2月24日開審。

瑞典公共衞生局去年8月25日公佈，一批由華大基因生產並分銷全球的「抗原聚合酶連鎖反應」（PCR）檢測套裝出問題，導致3,700名當地市民出現「假陽性」結果。

《華爾街日報》（The Wall Street Journal）上月報道，華大基因藉武漢肺炎在美國爆發時，至少接觸11個州份，積極推動其產品進入政府運營的實驗室或建立整個實驗室，另外又與老布殊基金會及與阿聯酋勢力人士關連公司Group 42合作，在美國推廣其武漢肺炎病毒測試劑。外界質疑美國居民的基因資料送中。華大為否認有關指控。

《蘋果》資料室

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