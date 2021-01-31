美國哥倫比亞廣播公司（CBS）指，全球最大生物科技公司，深圳的華大基因（BGI Group），在疫情爆發初期，試圖在美國華盛頓設立武漢肺炎病毒的檢測實驗室，認為中國正努力收集美國人的DNA。路透社報道則指出，華大基因與解放軍在多個研究範疇合作，當中包括從呼吸道病原體的大規模檢測至腦科的研究，華大基因則指，與軍方合作是出於「學術目的」。

路透社的報道指出，在翻查40多份中英文公開文件和研究論文的評論後發現，華大基因與解放軍的聯繫，包括與中國頂尖軍事超級電腦專家的研究，這些聯繫之前都未有報道，認為該公司與軍方聯繫，比外界想像中要深入，亦顯示中國如何在習近平提出的「軍民融合」之下，將民間科技企業結合軍事研究當中。

路透社發現，華大基因參與的解放軍項目，其中一名創辦人楊煥明在去年1月發表論文，研究與解放軍高原生理與高原病研究重點實驗室及第三軍醫大學合作，以猴子進行高山症有關實驗，這研究由解放軍出資，作為重點軍事科技研究之一，在令中國漢族人減少對高原反應的影響，令駐守邊境的士兵受益。約10年前，軍方亦有研究，以檢視出個別與高山症有關的基因。

2017年華大基因另一名創辦人汪建則設計一項實驗，交由解放軍一個位於新疆的研究基地進行研究，以測試年輕、健康男子在山區急速爬升的影響，翌年該研究基地則發表研究論文，指出「高原疾病是令軍隊戰鬥力下降的主要原因，亦對高空士兵健康造成損害，並會影響戰爭結果」。

報道又指華大基因亦與軍方大學、軍事科學院軍事醫學研究院及各軍方醫院，進行對病症的研究。其中一項在2015年的研究，華大基因與軍事醫學研究院合作，研發低成本的檢測盒，以檢測包括對沙士及其他冠狀病毒引起的呼吸系統疾病。該公司的傳染病科學家陳唯軍，則在去年武漢肺炎爆發後，在武漢的軍醫院抽取病人的樣本。

華大基因回應路透社查詢表示，遵守與開放科學，數據共享和基因組研究有關的國際標準和中國法律。華大基因與軍事研究人員的合作僅出於學術目的，同時又強調，堅決拒絕任何有關與解放軍聯繫的指控。惟中國國防部未有回應路透的查詢。

自武漢肺炎大流行爆發以來，華大基因已在中國境外出售數百萬套武肺測試試劑盒，括向歐洲，澳洲和美國。該公司亦是香港政府、廣東省認可的武漢炎檢測化驗所之一。

美國哥倫比亞廣播公司的皇牌時事節目《60分鐘》最新一集的調查報道，指華大基因在疫情爆發初期，努力游說華盛頓特區政府，試圖在美國首都設立武漢肺炎病毒的檢測實驗室，類似的做法亦同樣在另外至少5個州出現，包括紐約和加州。事件引起情報部門注意，認為中國正努力收集美國人的DNA，警告不要和華大基因共享數據。

路透社／哥倫比亞廣播公司

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