【本報訊】內地異見人士郭飛雄被當局阻止赴美國照顧患癌妻子後失去聯絡，事件引起美國和歐盟關注。美國務院發言人對有關郭的報道感到不安，正密切關注；又强調拜登政府與包括郭在內的所有人權捍衞者站在一起。與郭的家人同住美國馬里蘭州的友人楊子立向本報稱，感謝美國政府關注中國人權狀況。楊又透露，郭妻張青得知丈夫未能赴美後病情惡化，希望美方促北京當局釋放郭。

郭飛雄原定上月28日晚啟程赴美，惟他在上海浦東國際機場遭邊檢處以涉嫌危害國家安全等原因禁止其出境，郭自此失聯。他失聯前表示會無限期絕食，又呼籲中國民眾、美國和世界各政府提供緊急援助。美國務院發言人在當地時間1月29日表示，「我們對中華人民共和國當局阻止了郭出國來照顧他在美國病重的妻子的報道感到不安」；又指「拜登政府致力於將我們的民主價值觀置於外交政策的中心，以捍衞民主、人權和人類尊嚴。我們繼續與包括郭在內的全世界所有人權捍衞者站在一起，他們尋求在無懼迫害和暴力的情況下自由表達自己的想法」。歐盟外交和安全政策發言人瑪斯拉莉也發文，關注郭飛雄的情況。

無夫音訊 妻病情加重

楊子立表示，張清得知丈夫消息後病情加重「早上還可以走動，但聽到郭飛雄來不到的消息，就一直卧床休息。」他指，張的癌症腫瘤已擴散，需接受化療和第二次手術。郭的子女也希望與父親團聚，「小兒子從4歲多就跟爸爸沒有見面」。

現年54歲的郭飛雄曾參加八九學運，後投身基層民主和維權工作，其間兩次入獄，前年出獄後再因促習近平進行政治改革而遭國保監控。郭曾於2016年進行超過百日絕食，當時每日被強插胃喉灌食，體重只剩下51公斤。