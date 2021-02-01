武漢肺炎疫情衝擊全球經濟，全球確診人數最多的美國更是首當其衝。世界銀行前副行長、北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫出席一個論壇時表示，目前中國人均收入仍屬於發展中國家，人均國內生產總值 （GDP）仍比美國低很多，但他認為中國的起點低，只要維持發展態勢，發揮現有優勢、利用雙循環策略，相信到2049年，按市場匯率計算，中國人均GDP可以達到美國的一半。他又指，中國人口是美國的四倍，因此中國的總體經濟規模將是美國的兩倍。

林毅夫指出，中國不同城市之間經濟水平有差距，沿海城市生活水平較高，相信到2049年，這些城市的人均GDP達到美國的同等水平，屆時中國仍有一半地區與東部沿海城市及美國存在差距，他認為差距代表「有潛力」，顯示這些城市經濟可以快速發展。他又認為中國的經濟發展模式，對其他發展中國家有參考作用。

林毅夫又認為，中國的疫情應對工作比較好，疫情令中美的經濟增長差距擴大，相信中國經濟規模超越美國的時間，有機會從2030年提前至2028年。

疫情嚴重衝擊美國經濟，令美國去年GDP下跌2.3%，中國去年GDP則有2.3%增長。野村環球宏觀研究主管Rob Subbaraman預期，以「合理的成長來預測」，中國經濟規模將在2028年超過美國。Subbaraman又指，一但人民幣進一步升值到1美元兌6元人民幣水平，中國則有可能再比預期提早2年，即在2026年超過美國。

華興資本（China Renaissance）宏觀與策略研究負責人龐溟（Bruce Pang）則預計，疫情會令中國比預期提早3至5年取代美國，不過真正的里程碑，會是中國人均GDP超過美國的時候。

綜合報道

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