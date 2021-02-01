內媒報道，一名從事專為顧客製作個性化Ｔ恤的店長實名舉報，加拿大駐北京使館工作人員曾於去年7月訂製以武漢蝙蝠作為圖案的衣服。中國外交部發言人汪文斌今日回應時表示震驚，同時要求加國徹查事件，給中方明確交代。

報道指，上月26日，網上突然瘋傳內地一名店長實名舉報加拿大駐華大使館，指大使館一位名為Chad Hensler的工作人員，去年中出資要求一間中國工廠為他代工生產一批T恤。涉事工廠的負責人透露，Chad Hensler並未急着發送T恤的圖案給他們，而是旁敲側擊詢問是否因疫情影響而急需訂單。

至7月，Chad Hensler才給工廠負責人發圖，是一隻蝙蝠的圖案，蝙蝠身上還印着一行字母。Chad Hensler解釋說中間的字母就是一行加拿大文字，代表很酷的意思。

中國店長一度以「原材料不足」為由多次婉拒，但對方顯得非常急迫，一直說願意等原材料到齊之後再開印，並且表示急切需要這批服飾。

店長最後表示可以先印幾件貨辦，Chad Hensler按要求提供收貨地址，店長見收貨地址竟是「加拿大使館北2號門」。店長於是將8件T恤貨辦速遞過去，對方簽收後表示，很滿意質量，期望可以長期合作。

店主仔細研究T恤衫圖案，發現蝙蝠圖案中間類似英文的名稱是武漢二字的拼音「WUHAN」。他和朋友商議後，遂向有關部門舉報此事。

有網民翻查資料發現，Chad Hensler曾於2010年至2013年任職於加拿大駐華大使館，2016年調任加拿大駐印度高級專員公署，相信他早前再調回中國任職。

汪文斌在今日的外交部例行記者會表示，中國當局也有注意相關報道。他指出，世界上任何一個國家的駐外外交領事人員都應嚴格遵守《維也納外交關係公約》、《維也納領事關係公約》以及派駐國家的法律法規。但今次事件反映有關人員所作所為與其身份嚴重不符，也背離加國政府的一貫立場，中方對此感到震驚，並已向加國駐華使館提出嚴正交涉，要求加方徹查，以及給中方一個明確交代。

去年4月，加拿大運動休閒服飾品牌露露檸檬（Lululemon）藝術總監佛萊明（Trevor Fleming），在社交媒體分享一件「蝙蝠炒飯」（bat fried rice）T恤，被輾轉傳到中國微博，不少中國網民怒斥「種族歧視」、「辱華」，露露檸檬隨後急忙發表聲明切割並致歉，指稱已開除佛萊明，且該T恤並非公司產品。

另外，澳洲智庫洛伊國際政策研究所（Lowy Institute for International Policy），日前針對各國防疫進行評比排名，台灣名列全球第3，中國則因為資訊不透明未列入評比。汪文斌回應指，從疫情發生以來，中國建立起制度在第一時間發佈訊息，並持續與各國密切溝通，公開透明分享疫情訊息。他又說：「事實證明，在中國共產黨領導下，中國政府採取的防疫措施有力維護了中國人民的生命安全和身體健康。」

多維新聞網/ 西陸網

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