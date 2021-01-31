內地近年興起的武術打假風，讓不少所謂的「一代宗師」大出洋相。當中自稱「渾元形意太極拳掌門人」的馬保國，去年被業餘搏擊愛好者極速擊倒一事，至今仍為人津津樂道。馬事後的「死撐」的金句更成為熱話，官媒更刊文批馬譁眾取寵。

官媒轟損傳統武術

過去曾多次口出狂言的馬保國，曾經表示自己可「一隻手指可打低200斤（約100公斤）的肥佬」。去年5月，年約七旬的他與50歲的業餘搏擊愛好者王慶民相約對戰，但僅僅30秒，馬已被對方擊倒在地三次，最終被打至休克。馬事後堅稱，自己是「點到即止」才沒傷到對手，其後他一連串的「死撐」金句，包括「年輕人不講武德」、「耗子尾汁」（好自為之）等，以及對他自己武功的介紹是「三維立體混元勁」、「閃電五連鞭」等，更成為內地網絡的熱門用語，甚至被商家註冊為商標。

身處事件風眼的馬保國去年11月一度宣佈：「遠離武林是非圈子。」其後又被揭正式確認參與內地電影《少年功夫王》的拍攝錄製工作，當時被網民戲稱：「馬老師以前的功夫靠演技，現在考驗演技的時候到了。」「不用演，站那都是戲。」官媒《人民日報》同月亦發文炮轟，指馬的言行實際是譁眾取寵、招搖撞騙，批評他聲稱弘揚傳統武術，其實卻是在傷害傳統武術，並指「以馬保國為主題的鬧劇是時候收場」。官方五個部委當時亦曾頒令，建議規管搏擊賽事。中國武術協會也發出倡議書，要求武術習練者不得以武術拳種、門派名義參加搏擊類項目賽事活動。

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